  • BIST 1.753,890
  • Altın 661,95
  • Dolar 11,1600
  • Euro 12,5969
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Avrupa ülkelerinde vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı

» »
Koronavirüs vakalarının artması Avrupa ülkelerini önlemleri sıkılaştırmaya zorluyor.
Avrupa ülkelerinde vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı

Koronavirüs vakalarının artması Avrupa ülkelerini önlemleri sıkılaştırmaya zorluyor. Avusturya'da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Yunanistan'da da aşısızlar kapalı alanlara giremeyecek.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 257 milyon 807 bini aştı. 5 milyon 167 binden fazla kişi de salgında hayatını kaybetti.

Vaka artışları ve can kayıplarının artması birçok ülkeyi de yeniden tedbir almak zorunda bıraktı.

Çekya'da günlük vaka rekor kırdı

Çekya’da bir günde yaklaşık 23 bin yeni vaka kaydedildi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük vakanın görüldüğü ülkede, restoran, eğlence merkezleri, toplu etkinliklere giriş ve hizmet sektöründe aşı kartı zorunluluğu başlıyor.

Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması

Salgındaki vaka artışı nedeniyle Avusturya bugünden itibaren tekrar kapanıyor.

20 gün boyunca ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yunanistan'da aşısızlara kısıtlamalar getirildi

Yunanistan’da da bugünden itibaren aşı olmamış kişilere yönelik kısıtlamalar genişletiliyor.

Aşı olmayan yetişkinler artık lokanta, kafelerin yanı sıra müze, sinema, tiyatro, spor salonları gibi kapalı alanlara giremeyecek.

İş yerleri ve toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için, kamu ve özel sektörde değişken vardiya uygulamasına gidilecek.

Yeni önlemler 6 Aralık’a kadar geçerli olacak.

Belçika'da koronavirüs protestoları: 4 yaralı, 44 gözaltı

Belçika’da vaka artışı üzerine tedbirlerin sıkılaştırılması protesto edildi.

Brüksel’de önlemlere tepki gösteren yaklaşık 35 bin kişiye polis müdahale etti.

Çıkan olaylarda 3’ü polis 4 kişi yaralandı. 44 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda ise sokağa çıkma yasağına rağmen kısıtlamalar protesto edildi. 38 kişi gözaltına alındı.

İsrail'de 5-11 yaş arası aşılanacak

İsrail'de 5-11 yaş grubu çocuklar salı gününden itibaren aşılanacak.

Çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının normal dozunun üçte biri uygulanacak.

Hong Kong'da ise 3-17 yaş arası çocuklara Sinovac aşısının uygulanmasına izin verildi.

BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs aşısının önümüzdeki dönemde, grip aşısında olduğu gibi yılda bir kez yapılmasının yeterli olabileceğini açıkladı.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paris’te Tarihi Binada Yangın20 Kasım 2021 Cumartesi 20:12
  • Belarus-Polonya Sınırındaki Göçmenler Bekleyişlerini Kapalı Alanda Sürdürüyor19 Kasım 2021 Cuma 22:17
  • Almanya'da araştırma: Adalet sistemi Nazilerden ne kadar sürede kurtarıldı?19 Kasım 2021 Cuma 22:15
  • Macron'dan İngiltere'ye sert tepki: "Sinirlerimizle oynuyorlar"19 Kasım 2021 Cuma 21:05
  • Almanya Kapanmaya Hazırlanıyor19 Kasım 2021 Cuma 20:38
  • SKANDAL İDDİALAR: "400'e yakın oyuncu genç yaşta cinsel istismara uğradı"19 Kasım 2021 Cuma 19:32
  • Avusturya'da Yeniden Sokağa Çıkma Kısıtlama Uygulanacak19 Kasım 2021 Cuma 19:20
  • Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü19 Kasım 2021 Cuma 16:50
  • Almanya'da üç siyasi parti, eğlence amaçlı esrar satışı ve kullanımı konusunda uzlaştı19 Kasım 2021 Cuma 16:33
  • Fransa'da sarı yelekliler tekrar meydanlara iniyor19 Kasım 2021 Cuma 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti