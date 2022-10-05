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Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak

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Avrupa kıtasındaki ülkelerin liderleri ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelecek.
Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak
Brüksel/Prag

Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı 6 Ekim'de düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

AB ülkeleri ve Türkiye dışındaki davetli ülkeler İngiltere, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre'den oluşuyor.

AST fikrini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mayısta ortaya attı. Macron'un teklifi, Avrupa'da AB'den daha geniş bir siyasi oluşumun hayata geçirilmesini içeriyor.

Bu yeni bir uluslararası kuruluş olarak değil daha çok bir "siyasi tartışma platformu" olarak düşünülüyor. Bu yeni platformda Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'da başlayan savaşın etkileri, Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrar, enerji, ekonomi, ticaret, ulaştırma, yatırımlar, altyapı gibi birçok konunun konuşulması amaçlanıyor.

Topluluğun 6 ayda bir liderler seviyesinde bir araya gelmesi öngörülüyor.

AST'nin Prag'daki ilk toplantısına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in video konferansla katılması bekleniyor.

Toplantıda liderler öğlen bir araya gelecek. Ardından yuvarlak masa toplantıları yapılacak. Yuvarlak masa toplantılarının barış ve güvenlik, enerji ve iklim, ekonomik durum, göç ve ulaşım başlıklarında düzenlenmesi planlanıyor.

Liderlerin ikili görüşmeler yapması, toplantılar ve görüşmelerin ardından akşam yemeğiyle kapanış toplantısı yapılması öngörülüyor.

İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.

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