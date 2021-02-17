Avrupa Uzay Ajansı uzaya ilk engelli astronotu göndermek istiyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzun yılların ardından bir kez daha astronot pozisyonları açtı ve tüm üye ülke vatandaşlarına çağrıda bulundu.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzun yılların ardından bir kez daha astronot pozisyonları açtı ve tüm üye ülke vatandaşlarına çağrıda bulundu. Ancak bu defa bir ilk gerçekleşti ve ESA engellilerin de başvurmasını istedi.

Yapılan çağrıda özellikle kadınların da başvurmasının istendiği vurgulanırken mümkün olan geniş ve çoğulcu katılımın hedeflendiği duyuruldu.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan ESA astronotu İtalyan Samantha Cristoforetti "İş uzay yolculuğuna geldiğinde aslında hepimiz bir bakıma engelliyiz" diyor. Yer çekimsiz ortamda belden aşağısının neredeyse tamamen işlevsiz hale geldiğini aktaran Cristoforetti bu açıdan bazı fiziki engellilerin astronot olmamaları için bir sebep bulunmadığını dile getiriyor.

6 tam zamanlı kariyer ve 20 proje bazlı rezerv olmak üzere toplam 26 astronot alacak olan ESA'nın engellilere de şans tanınacağını duyurması ilgi çekti.

Salı günü yapılan sanal basın toplantısında ESA yetkilileri konuya açıklık getirerek görevlerin doğasına ters olmayacak, diğer astronotlar için risk teşkil etmeyecek ya da robotik ve teknolojik imkanlarla göreve uyumlu hale getirilebilecek fiziksel engellilerin kast edildiği belirtildi. Örneğin zihinsel engelliler veya felçli olan kişiler kast edilmiyor.

Aranan temel özellikler

Bunun dışında 50 yaşın altında önemli bir sağlık sorunu veya devamlı ilaç almasını gerektiren bir hastalığı olmayan herkes başvurabilecek.

Aranan diğer özellikler ise doğa bilimleri, mühendislik, matematik ya da bilgisayar bilimleri üzerine yüksek lisans yapmış olmak ve bu alanlardan birinde en az 3 yıl çalışma yaparak tecrübe kazanmış olmak. İleri seviyede (en az C1) İngilizce ve herhangi bir ikinci dil biliyor olmak.

Kariyer astronotu olarak seçilen kişiler ilk önce Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ardından Ay görevi ve gelecekteki olası Mars misyonunda yer alacak.

Zorlu eleme süreci 18 ayı bulacak

31 Mart tarihinde açılacak olan başvurular için iki ay süre tanınacak. 6 aşamalı seçim süreci için binlerce başvuru olması bekleniyor ancak başvuruların yüzde 90'a yakın kısmının daha ilk aşamada eleneceği tahmin ediliyor. Tüm eleme süresi ise toplamda 18 ay sürecek.

Astronot olarak seçilenlerin ilk uzay görevlerini 2025 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor.

ESA İnsan Kaynakları Direktörü Lucy van der Tas "Adayları oldukça zorlu bir eleme süreci bekliyor olacak. Dolayısı ile kendilerini bu sürece fiziksel ve psikolojik olarak alıştırmaları gerek" diyor.