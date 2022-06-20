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Avrupa ve ABD havaalanlarında eşi görülmemiş ‘kaos’ yaşanabilir

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Havacılık endüstrisi, Avrupa havaalanlarının yaz boyunca uzun kuyruklar ve gecikmeler sonucu yolcuların kaos yaşayabileceği uyarısında bulundu.
Avrupa ve ABD havaalanlarında eşi görülmemiş ‘kaos’ yaşanabilir

Uzun kuyruklar ve düzenli iptaller yolcular için iç karartıcı derecede yaygın sahneler haline geldi.

Haziranın ikinci haftasında Dublin Havaalanı ve Amsterdam Schiphol Havaalanı'nda yüzlerce uçuş iptal oldu.

Gelecek umut verici görünmüyor

Uluslararası Hava Konseyi, bu yaz Avrupa havaalanlarının üçte ikisinde gecikmelerin kaçınılmaz olduğunu öngördüğünü ve geleceğin umut verici görünmediğini söyledi.

Eurocontrol hava trafik yönetim organı ağ yönetim direktörü Jacopo Passinotti, ”Trafik yoğun bir şekilde geri döndü ve Ukrayna'nın trafiği büyük oranda batıya taşındı" dedi.

Daha fazla ülke koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdığından, kıtadaki havaalanları,  yolcu akışına ayak uydurmak için mücadele ediyor.

Uçuş iptalleri devam ederken ABD'li yolcular da yeni bir kaos dalgasıyla karşı karşıya

ABD’de cuma ve cumartesi günleri yaklaşık 14 bin uçuş iptal edildikten veya ertelendikten sonra, pazar günü de bin uçuş iptal edildi.

Pazar günü ABD genelinde yaklaşık bin uçuşun iptal edilmesiyle, yolcular yeni bir uçuş kargaşası dalgasına maruz kaldılar. Bilanço, Cuma ve Cumartesi günleri iptal edilen veya ertelenen ABD içindeki, dışındaki veya ABD'ye yapılan yaklaşık 14 bin uçuşa eklendi.

Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Havaalanı, bu iptallerin en çok etkilediği havaalanlarından biri oldu. Hafta sonu Delta Havayolları düzinelerce tarifeli uçuşu iptal ettiği veya değiştirdiği için Atlanta'daki yolcular mağdur oldular.

Delta Havayollarından bir sözcü, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ”Hava trafik kontrolü, hava durumu ve bazı çalışanların planlanmamış devamsızlıklarıyla ilgili zorluklar da dahil olmak üzere, operasyonlarımızı çeşitli faktörler etkilemeye devam ediyor" dedi.

En fazla iptal sayısına sahip havaalanları arasında Kuzey Carolina'daki American Airlines hub Charlotte Douglas; New York City bölgesindeki LaGuardia ve Newark Liberty; ve Washington DC'den Reagan Washington National var.

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