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Avrupa yangınların önüne geçemiyor

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Avrupa yangınların önüne geçemiyor
Avrupa yangınların önüne geçemiyor

Rekor sıcakların yaşandığı Avrupa’da Fransa’nın yanı sıra İspanya, Portekiz ve İngiltere’de yangınlar devam ediyor.

Uluslararası basındaki haberlere göre, İspanya 21’i endişe verici durumdaki 38 yangınla mücadele ediyor.

Zamora eyaletinde yakın zamanda başlayan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangında alevler hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

Yaz başından bu yana ülkede 70 bin hektarlık alan kül olurken, yılbaşından itibaren 150 bin hektardan fazla alan yangınlarda harap oldu.

Yangınla mücadele ekiplerinin yetişemediği bölgelerde insanlar evlerini alevlerden kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atarak yangını durdurmaya çalıyor.

Kalın duman bulutlarının bölgeye yayılması nedeniyle bazı yerleşim yerleri dumandan zehirlenmeye karşı tahliye ediliyor.

Barselona yakınlarında “çok değerli” atların olduğu sürü, yangın tehlikesi nedeniyle güvenli yerlere nakledildi. Ülkede, yangınlar nedeniyle son 15 yılın en kötü yazının yaşandığı ifade ediliyor.

Bölgedeki yangınlar sebebiyle 25 kadar köy ise tahliye edilmek zorunda kalındı.

Portekiz’de “yüksek yangın riski” devam ediyor

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede “yangın riski yüksek” seviyede seyrediyor.

10 bölgesindeki 80’den fazla belediyenin kırsal yangın karşısında bugün maksimum riskle karşı karşıya olduğu belirtilen ülkenin kuzeyinde 3 gündür yangınlar yaşanıyor. Binlerce itfaiyecinin müdahale ettiği yangınlarda binlerce alan kül oldu.

Yangının kontrol altına alındığı belirtilse de bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80’inde kuraklık yaşanıyor.

Portekiz’de halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

İngiltere’de 41 ev kül oldu

İngiltere’de aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Londra’nın 10 farklı bölgesinde çıkan yangınlarda 41 evin kül olduğu bildirildi.

Sky News’ün haberine göre, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, yaptığı açıklamada, kentin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar nedeniyle 41 evin tahrip olduğunu belirtti. Khan, gece boyunca yangını söndürmek için mücadele sırasında 16 itfaiye erinin de yaralandığını bildirdi.

İngiliz sağlık hizmetlerinden yapılan açıklamada, ambulans telefon hattına normal günde 350, yoğun günde ortalama 500, dün toplam 2 bin 600 arama yapıldığı aktarıldı.

Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB), dün, daha önce benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek “acil durum” ilan etmişti. LFB, çıkan yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirtmişti.

Londra İtfaiye Teşkilatı Müdür Yardımcısı Patrick Goulbourne, Londra’da tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiğini vurgulayarak, şehrin dört bir yanında devam eden yangınlara ilişkin “daha önce benzeri görülmemiş zorluklar” ile karşı karşıya kaldıklarını söylemişti.

İngiliz tren yolları (Network Rail), dün, Londra’daki Euston semtinden yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği bildirmişti.

Kentteki Luton Havalimanında bir pist aşırı sıcak hava nedeniyle kapatılırken, şehrin merkezindeki bazı bölgelerde tren raylarının büküldüğü, bazı seferlerin yapılamadığı kaydedilmişti.

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