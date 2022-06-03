  • BIST 2.601,56
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4831
  • Euro 17.7391
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADepresyona yol açan faktörler nelerdir?

Avrupa Yatırım Bankası aşı üretim için 75 milyon euro destek

» »
Avrupa Yatırım Bankası, Senegal'de yıllık 300 milyon doz aşı üretim kapasiteli proje için 75 milyon euro finansman sağladı.
Avrupa Yatırım Bankası aşı üretim için 75 milyon euro destek

Dakar Pasteur Enstitüsünün, başkent Dakar’a 40 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde inşaatı devam eden aşı üretim fabrikasına Avrupa Yatırım Bankasından destek geldi.

Aşı üretim merkezinin ilk kısım inşaatında düzenlenen törende, Avrupa Kalkınma Bankası ve Dakar Pasteur Enstitüsü arasında finansman anlaşması imzalandı.

Törene, Avrupa Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Ambroise Fayolle, Dakar Pasteur Enstitüsü Direktörü Dr. Amadou Alpha Sall, Avrupa Birliği’nin (AB) Senegal Büyükelçisi Irene Mingasson ve birçok üst düzey isim katıldı.

Buna göre Avrupa Yatırım Bankası, yıllık 300 milyon doz aşı üretim kapasiteli projeye 75 milyon avro finansman sağlayacak.

Dakar Pasteur Enstitüsünün “Afrika’da Hastalık Bağışıklığı için Bağımsız Üretim (MADİBA)” ismini verdiği proje ile COVID-19, sarı humma gibi hastalıklar için Afrika kıtasının ihtiyacı olan aşının yüzde 99’unun yine kıtada üretilmesi hedefleniyor.

Aşı üretiminin yıl sonunda başlayacağı projeye, Avrupa Birliği ve Avrupa Kalkınma Bankası, daha önce 5 milyon euro bağışta bulunmuştu.

Toplam maliyeti 220 milyon euroyu bulan projede 200 kişiye de istihdam sağlanacak.

Proje, Alman biyoteknoloji firması BioNTech, AB, Fransız Kalkınma Ajansı ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından destekleniyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi dün bakanlıkta PKK’yı görüştü01 Haziran 2022 Çarşamba 17:58
  • İsviçre, Danimarka’nın Ukrayna’ya zırhlı araç gönderme talebini reddetti01 Haziran 2022 Çarşamba 16:55
  • Avrupa havalimanları kısıtlamaların kalkmasına hazırlıksız yakalandı01 Haziran 2022 Çarşamba 16:42
  • Almanya, Ukrayna’ya hava savunma sistemi sağlayacak01 Haziran 2022 Çarşamba 15:40
  • BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek01 Haziran 2022 Çarşamba 10:04
  • Altında Çin ve sıkılaşma etkisi01 Haziran 2022 Çarşamba 09:49
  • AB Suriye rejimine uyguladığı yaptırımları uzattı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:27
  • İngiltere AB'ye alternatif ittifak sistemi önerdiği iddiası01 Haziran 2022 Çarşamba 09:14
  • AB Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde gündem Ukrayna31 Mayıs 2022 Salı 19:04
  • Miçotakis Türkiye karşıtlığını harita ile gösterdi31 Mayıs 2022 Salı 17:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti