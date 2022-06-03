Avrupa Yatırım Bankası aşı üretim için 75 milyon euro destek

Avrupa Yatırım Bankası, Senegal'de yıllık 300 milyon doz aşı üretim kapasiteli proje için 75 milyon euro finansman sağladı.

Dakar Pasteur Enstitüsünün, başkent Dakar’a 40 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde inşaatı devam eden aşı üretim fabrikasına Avrupa Yatırım Bankasından destek geldi.

Aşı üretim merkezinin ilk kısım inşaatında düzenlenen törende, Avrupa Kalkınma Bankası ve Dakar Pasteur Enstitüsü arasında finansman anlaşması imzalandı.

Törene, Avrupa Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Ambroise Fayolle, Dakar Pasteur Enstitüsü Direktörü Dr. Amadou Alpha Sall, Avrupa Birliği’nin (AB) Senegal Büyükelçisi Irene Mingasson ve birçok üst düzey isim katıldı.

Buna göre Avrupa Yatırım Bankası, yıllık 300 milyon doz aşı üretim kapasiteli projeye 75 milyon avro finansman sağlayacak.

Dakar Pasteur Enstitüsünün “Afrika’da Hastalık Bağışıklığı için Bağımsız Üretim (MADİBA)” ismini verdiği proje ile COVID-19, sarı humma gibi hastalıklar için Afrika kıtasının ihtiyacı olan aşının yüzde 99’unun yine kıtada üretilmesi hedefleniyor.

Aşı üretiminin yıl sonunda başlayacağı projeye, Avrupa Birliği ve Avrupa Kalkınma Bankası, daha önce 5 milyon euro bağışta bulunmuştu.

Toplam maliyeti 220 milyon euroyu bulan projede 200 kişiye de istihdam sağlanacak.

Proje, Alman biyoteknoloji firması BioNTech, AB, Fransız Kalkınma Ajansı ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından destekleniyor.