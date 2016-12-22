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Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Hoyer Güney Kıbrıs’a geliyor

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Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Hoyer Güney Kıbrıs’a geliyor
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer’in, yarın, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Simerini gazetesi Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer’in, temasları çerçevesinde Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ile bir araya geleceğini ve Güney Kıbrıs ile işbirliği konularının yanı sıra Güney Kıbrıs ekonomisinin desteklenmesine ilişkin faaliyetleri ele alacağını yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde ayrıca Rum Maliye Bakanlığı’nın çok amaçlı salonunda, yarın,  (23 Aralık), Avrupa Yatırım Fonu ile RCB bankası arasında 10 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzalanacağını belirtti.

Habere göre Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer ile Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve orta sermayeli şirketlerin finanse edilmesi için RCB bankası ile 40 milyon Euro değerinde kredi ve garanti anlaşması imzalayacak.

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