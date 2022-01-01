  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Avrupa Yeni Yıla Sessiz Kutlamalarla Girdi

» »
Avrupa Yeni Yıla Sessiz Kutlamalarla Girdi
Avrupa Yeni Yıla Sessiz Kutlamalarla Girdi

Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla Omicron varyantının yayılmasına karşı yeniden uygulanan kısıtlamalar altında girdi.

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle seyircili büyük ölçekli dış etkinliklerin gerçekleşmediği Avrupa ülkelerinde, havai fişek gösterileri ve canlı televizyon şovları evlerden izlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 binden fazla kişinin katıldığı havai fişekli yeni yıl kutlamaları Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle üst üste ikinci yıl yapılamadı.

Brandenburg Kapısı önünde sadece Alman kamu yayıncısı ZDF tarafından yayınlanan konser düzenlendi.

Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle “temas kısıtlamalarını” yeniden uygulamaya başlayan Almanya, ülke genelinde hava fişekleri yasakladı.

Almanya’da bu yıl alışılmadık derecede ılıman sıcak havanın etkili olması da dikkati çekti.

Hollanda'da yeni yıl kutlamaları Covid-19 gölgesinde gerçekleşiyor

Hollanda hükümeti de Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşında havai fişek satışını ve gösterilerini yasakladı. Hollanda'da bu ürünleri bulamayanlar çevre ülkelerden ve özellikle Belçika'dan aldıkları havai fişeklerle yeni yılı kutluyor. Hollanda polisi ülkeye kaçak yollardan sokulan havai fişeklere karşı bir dizi tedbir almaya çalışsa de ülkenin birçok kentinde havai fişekler patlatıldı.

Covid-19 ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izleyen İsveç'te, sosyal mesafeye uyulmadan havai fişek gösterisi yapıldı. Stockholm'ün merkezinde yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, onlarca polis ve ambulans hazır bekledi. Havai fişek gösterisini izleyenlerin maske takmadığı gözlendi.

Öte yandan İsveç'te Noel alışverişinin yoğun yaşandığı son hafta Covid-19 salgınında da büyük artış yaşandı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün rakamlarına göre, İsveç'te son 24 saatte 10 bin 874 vaka ile Covid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da Acil Servisler 1 Ocak'ta Sabit Ücret Uygulamasına Geçecek29 Aralık 2021 Çarşamba 20:53
  • Yunanistan, Kovid-19 İle Mücadelede Kısıtlama Tarihini Erkene Çekme Kararı Aldı29 Aralık 2021 Çarşamba 19:16
  • 3 bin dolarlık hediye aldı, bavulundan çöp çıktı29 Aralık 2021 Çarşamba 14:19
  • AB yetkilisi itiraf etti: İsviçre’yle ilişkiler çökebilir29 Aralık 2021 Çarşamba 13:24
  • Almanya’da plastik poşet bitiyor29 Aralık 2021 Çarşamba 12:45
  • Alman Sağlık Bakanı resmi Omicron sayılarından kuşkulu29 Aralık 2021 Çarşamba 10:28
  • Fransa'da Covid-19: Uzaktan çalışma kurallarına uymayan şirketlere caydırıcı para cezası geliyor28 Aralık 2021 Salı 23:42
  • Fransa’da Tepki Çeken Karar! 22 Cami Kapatıldı28 Aralık 2021 Salı 22:54
  • Euro'nun 20'inci yılında Dolar'a rakip olma hayalleri hala sürüyor28 Aralık 2021 Salı 22:33
  • Fransa Kendi İslam Konseyini Kurmaya Hazırlanıyor28 Aralık 2021 Salı 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti