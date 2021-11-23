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Avrupa Yeşil Düzeni Ve Kıbrıs'ta Sürdürülebilir Enerji Planlaması Semineri

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Avrupa Komisyonu, AB Sürdürülebilir Enerji Haftası (EUSEW) kapsamında, iki toplumlu online seminer (webinar) düzenledi.
Avrupa Yeşil Düzeni Ve Kıbrıs'ta Sürdürülebilir Enerji Planlaması Semineri

Avrupa Komisyonu, AB Sürdürülebilir Enerji Haftası (EUSEW) kapsamında, iki toplumlu online seminer (webinar) düzenledi.
 

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, “Avrupa Yeşil Düzeni Ve Kıbrıs'ta Sürdürülebilir Enerji Planlaması” konulu seminerde, Kıbrıs'ta sürdürülebilir enerji planlamasının önemi vurgulandı.
 

Zoom platformunda düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezi’nin Facebook sayfasından canlı olarak  https://www.facebook.com/ABBilgi/videos/929931701252480 adresinde yayınlandı. 
Etkinliğe konuşmacı olarak Çevre ve Kimya Mühendisi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Yönetimi Uzmanı Anthi Charalambous, Makine Mühendisi, Enerji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Çevre Mühendisi, İklim Değişikliği ve Enerji Tasarım Uzmanı Marina K-A Neophytou ve Çevre Mühendisi, Güneş Enerjisi Uzmanı Sibel Paralik katıldı.
 

JOARIS
 

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü Alain Joaris, açılış konuşmasında, toplumlar arasında iş birliğinin adanın bütününde sağlayacağı kapsamlı faydaları vurguladı. Joaris, şöyle devam etti:
“Kıbrıs'ın yenilenebilir enerji potansiyeli oldukça yüksek, bu anlamda yıllık verim oranı Avrupa'nın en yüksek oranlarından birisini oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerjinin, sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve fosil yakıt pazarlarına bağımlılığın azaltılması dahil olmak üzere birçok potansiyel faydası vardır. Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında ortak çabaların sarf edilmesi Ada genelinde daha sürdürülebilir sonuçların elde edilmesini sağlayabilecektir; bu durum Kıbrıs'ın bir bütün olarak refahı açısından da önem taşımaktadır. İki toplumun altyapılarının daha uyumlu hale getirilmesi Kıbrıs'ı kapsamlı çözüme hazırlamaya yardımcı olacaktır"
 

ELE ALINAN KONULAR
 

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, konuşmacıların ele aldığı konular arasında, mevcut enerji yönetimi modelleri, iki toplumlu ortak çabalar, enerji alanında gerekli değişiklikleri yaparak AB Yeşil Düzenine uyum sağlama olanakları ve AB Yeşil Düzenini de göz önünde bulundurarak atılabilecek ve karşılıklı yarar sağlayabilecek ortak adımlar yer aldı.
Kıbrıs’ın elektrik şebekesinin enterkonnekte olmasının sağlanması şu ana kadar iki toplumlu iş birliği alanında elde edilen başarılardan birisi olduğu ve Kıbrıs'ta rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme ve artırma bakımından da büyük bir potansiyel bulunduğuna dikkat çekildi.
 

Bu konuların webinarda yalnızca toplumlar arası iş birliği bağlamında değil, aynı zamanda Kıbrıs'ın bir bütün olarak Avrupa Yeşil Düzeninde belirlenen hedeflere daha da yakınlaştırılması açısından da ele alındığı kaydedilirken, Avrupa'nın iklime zararsız hale getirilmesi ve doğal yaşam alanlarının korunmasının insanlar, gezegen ve ekonomi için olumlu bir gelişme olacağı vurgulandı.

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