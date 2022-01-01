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Avrupa'da 2021'in Son Haftası 'Sıcak' Geçti

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Avrupa'da 2021'in Son Haftası 'Sıcak' Geçti
Avrupa'da 2021'in Son Haftası 'Sıcak' Geçti

Avrupa, yeni yıla rekor sıcaklıklarla girdi. Fransa'da ve İspanya'da yılın son haftasında, 1947'den bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklıklar görülürken, İngiltere ise tarihinin en sıcak 31 Aralık'ını yaşadı.

İklim değişikliğinin neden olduğu, afetlerin damga vurduğu 2021'in son günlerinde sıcaklık rekorları kırıldı. Birçok Avrupa ülkesinde normalin üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.

İspanya ve Fransa'da yılın son haftasında 1947'den bu yana görülen en yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

İspanya'nın Bilbao kentinde termometreler 24 santigrat dereceyi gösterirken, başkent Madrid ise 23 santigrat dereceyi gördü.

"Alpler'de çığ olabilir" uyarısı

Fransa'da yılın son haftasında sıcaklık normalin ortalama 5 santigrat derece üzerinde seyretti. Son haftanın en yüksek sıcaklığı 21 santigrat derece ile Marsilya ve Nimes kentlerinde görüldü.

Yetkililer Alpler'de sıcaklık nedeniyle oluşabilecek çığ olaylarına karşı uyardı.

İngiltere ise tarihinde kaydedilmiş en sıcak 31 Aralık gününü yaşadı. Lincolnshire'da yılın son gününde 15,3 santigrat derece sıcaklık kayıtlara geçti.

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