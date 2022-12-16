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Avrupa’da antibiyotik sıkıntısı

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde antibiyotik ilaçların temininde sorun bulunduğu bildirildi.
Avrupa’da antibiyotik sıkıntısı

Avrupa İlaç Kurumu (EMA) Baş Tıbbi Yöneticisi Steffan Thirstrup, özellikle amoksisilin etken maddeli antibiyotikler gibi bazı ilaçların bulunmasında birçok ülkede sıkıntı yaşandığını söyledi.

AB’nin 27 ülkesinin 25’inde antibiyotik ilaç sıkıntısı bulunduğunu aktaran Thirstrup, son aylarda bu ilaçlara talebin arttığını, aynı zamanda üretimde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Thirstrup, ilaç üreticilerinin personel eksikliğinden ötürü üretimde sorunlarla karşılaştığını dile getirdi.

EMA’nın yöneticilerinden Marco Cavaleri de antibiyotik ilaçların uygun şekilde kullanılması uyarısında bulundu.

Soğuk algınlığı veya viral enfeksiyonlar gibi durumlarda antibiyotik kullanımına ihtiyaç duyulmadığına dikkati çeken Cavaleri, antibiyotik kullanımında temkinli bir yaklaşım benimsenmesinin önemine işaret etti.

Birçok Avrupa ülkesinde son dönemde bazı ilaçların temininde sorun bulunduğu bildiriliyor. Buna gerekçe olarak üretimdeki gecikme, talepteki artış, etken madde sağlanamaması ve ulaşım sıkıntıları gibi tedarik sorunları gösteriliyor. 

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