Avrupa’da aşı gerçekleri: Aşı da pasaportu da ücretsiz

Avrupa’da AB üyesi olsun olmasın bütün ülkeler vatandaşlarının çoğunu aşıladı. AB'nin en kalabalık ülkesi Almanya'da neredeyse herkes bir kez ücretsiz olarak aşı oldu ve ‘Basılı ve Dijital Aşı Pasaportları’ ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Almanya, İsviçre, Avusturya gibi ülkeler yurt dışındaki vatandaşlarına da aşı hizmeti sundu. Avrupa ücretsiz aşılarken, Rusya’dan Türkiye’ye tatil-aşı paketinin fiyatı 1999 euro.

İşte Avrupa’da aşılamada son gelişmeler…

AB ÇAPINDA DURUM: Avrupa Birliği, ilke kararı aldı ve aşılamanın başından itibaren, her ne kadar kararı üye ülkelerin verebileceğini belirtse de, AB‘de aşılamanın ücretsiz yapılacağını duyurdu. AB olarak üyelere, nüfuslarına orantılı olarak dağıtılmak üzere Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları sipariş edildi. Aşı satın almada ve aşılamada, 500 milyonu aşan AB vatandaşından tek ‘cent’ alınmadı.

ALMANYA'DA İKİSİ DE ÜCRETSİZ: Almanya, nüfusuna oranla aşılamada lider ve her iki dozu da almış kişi sayısı, nüfusun yüzde 60'ına yaklaştı. Hangi aşıyı olursanız olun, tümü bu ülkedekilere ücretsiz. Vatandaşlık şartı da yok. İstediğiniz aşıyı seçebiliyorsunuz. Muayene ücretsiz, aşı ücretsiz, evlere gönderilen Aşı Pasaportu da ücretsiz. Aşı merkezlerinde aşı olanların evlerine dijital aşı pasaportu için karekodlar gönderildi. Herkesin dijital aşı pasaportu cep telefonlarında hazır. Seyahat öncesi test ya da karantina sıkıntısı bitti. Eski tip Aşı Pasaportu olanlar, eğer eczanelerde değiştirmek isterse, eczacıya masrafını ödüyor. Bunun dışında, aşıdan kaynaklanan rahatsızlıkların masrafları da devlet tarafından karşılanıyor.

İSVİÇRE HEM İÇERİDE HEM DIŞARIDA: İsviçre de vatandaşlarına, ülkede yasal olarak bulunan herkese ücretsiz aşı hizmeti sundu. Aşılama masraflarının yarısını sağlık kasaları, yarısını da kantonlar karşıladı. İsviçre dışında bulunan vatandaşlara da ücretsiz aşılama sağlandı. Yasal zemini hazırlandı ve dileyen İsviçreli, yurt dışında ücretsiz aşı oldu.

AVUSTURYA'DAKİ HERKESE ÜCRETSİZ: Avusturya sadece kendi vatandaşına değil ülkede bulunan herkese ücretsiz aşı sağladı. Sağlamaya da devam ediyor. Aşılananlarda vatandaş – yabancı – göçmen- ilticacı ayrımı yok. Avusturya hükümetinin, “Aşılama ülkedeki herkese tarafımızdan ücretsiz yapılıyor” resmi açıklaması online olarak görülebiliyor.

İNGİLTERE DE ÜCRETSİZ: İngiltere de, kendi ülkesinde üretilen AstraZeneca çoğunlukta olmak üzere, BioNTech ve Moderna aşılarını kullandı. Ülkedeki herkes ücret alınmadan aşılandı. Aşı yaygınlaşmadan önce çok parası olanlar, aşı turlarıyla Rusya, Türkiye veya Dubai'ye gidip geldi.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN PARALI AŞI TURU



Tüm Avrupa ülkeleri, aşılamayı ücretsiz yaparken, Rus ve Türk turizm şirketleri nisanda başlayıp mayıs ayı sonuna kadar ‘ücretli – aşılı tur paketleri’ satıyordu. Alman NDR televizyonunun haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da üç haftalık tatil ve Sputnik V aşısı bedeli 2999 euro idi. Aynı şirketler, Rusya'da aşı olup Türkiye’de tatil yapmak isteyennlere 1499 euroya paket sattılar. Aynı tur paketi, eğer Moskova ya da St. Petersburg'da kısa bir turu içerip sonra Türkiye'ye uçma şeklinde olursa, 1999 euroya satıldı. Bu paketleri seçenlere, Rusya'da Sputnik V aşısı yapıldı, ardından Türkiye'ye gönderildi.