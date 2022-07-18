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Avrupa’da aşırı sıcaklar hayatı kabusa çevirdi: 1000’den fazla ölü, yollar eridi, okullar kapatıldı

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Avrupa’da aşırı sıcaklar hayatı kabusa çevirdi: 1000’den fazla ölü, yollar eridi, okullar kapatıldı
Avrupa’da aşırı sıcaklar hayatı kabusa çevirdi: 1000’den fazla ölü, yollar eridi, okullar kapatıldı

Avrupa aşırı sıcaklarla kavuruluyor… Fransa İspanya ve Portekiz'de aşırı sıcak hava dalgası, 1027 kişinin ölümüne neden olurken, Batı Avrupa'da orman yangınları da etkisini göstermeye başladı.

İngiltere’de termometrelerin bugün 43 dereceyi göstermesi beklenirken, yetkililer binlerce kişinin hayatını kaybetmesinden endişe duyduklarını açıkladı. Ülke tarihinin en sıcak gününde yetkililer ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı yapsa da halkın büyük bir kısmı serinlemek için su kenarlarına akın etti.  Meteoroloji Müdürlüğü, Pazartesi ve Salı günleri aşırı sıcaklıklar görüleceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgasının güneydoğuda Londra’dan kuzeyde York ve Manchester’a dek tüm İngiltere’de hissedileceği açıklandı.

UK weather forecast: People warned to stay at home today with Britain set for 41°C heatwave hotter than Sahara

İNGİLTERE’DE OKULLAR KAPATILDI

İngiltere Hava durumu servisi  Met Office’den yapılan açıklamada, bugün ülke genelinde bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı açıklandı. Beklenen olağanüstü sıcaklığın 43 dereceyi bulabileceği belirtildi. Ülke genelinde okullar kapatılırken, Ulusal Demiryolları Şebekesi de vatandaşlara sadece gerekli olduğu durumlarda seyahat etmeleri çağrısında bulundu. Ülkede bazı yollarda meydana gelen erimelerin ulaşımda da aksaklıklara neden olması bekleniyor…

İngiltere’de doktor muayenehaneleri ve özel sağlık merkezleri de kapanma kararı alırken sağlık görevlileri insanları ciddi sağlık risklerinden kaçınmak için dikkatli olmaya çağırdı.

Başkent Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan da kent halkına sıcaklıklar konusunda uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Londra Belediye Başkanı Khan, “Londralılar, nadir görülen bir 4üncü Seviye sıcak hava dalgası ilan edildi. En sıcak dönemlerde 11.00-15.00 arası güneşten uzak durmaya çalışın ve açık havada güneş kremi sürün. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı gölgede yürümenizi, güneş kremi sürmenizi, şapka takmanızı ve hafif giysiler giymenizi tavsiye ediyor.” dedi.

Somerset Council prepares to treat melting roads in heat - BBC News

İngiltere’de yollar eridi

 

FRANSA, PORTEKİZ VE İSPANYA’DA ORMAN YANGINLARI

Fransa'nın güneyi de orman yangınlarının etkisi altında. 6 gündür devam eden orman yangınlarında 10 bin 500 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi. İspanya’da ise 30 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 3 bin 200 kişinin de tahliye edildiği açıklandı. Portekiz'de çıkan orman yangınlarının şu an kontrol altında olduğu ifade edildi. Yunanistan’da da orman yangınları zaman zaman etkisini gösteriyor.

Fransa'da 7 bin hektardan fazla alan kül oldu - Son Dakika Haberleri

47 DERECE İLE REKOR KIRILDI

Fransa da bu hafta sıcak hava dalgasının zirveyi görmesi ve yeni sıcaklık rekorları kırılması bekleniyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 42 dereceyi geçmesi bekleniyor. Portekiz’de de termometreler 47 derece ölçülürken, bu ülkede Temmuz ayınca sıcaklık rekoru kırıldığı anlamına geliyor. Yunanistan’ın başkenti Atina’da da dün termometreler 33 dereceyi gösterdi.

UK issues first extreme heat warning as record temperatures loom | World News - Hindustan Times

Met Office’in baş meteorologu Paul Davies Avrupa’da yaşanan durumu ‘olağanüstü’ olarak nitelendirirken, sıcaklıktaki artışın iklim değişikliğiyle ‘tamamen tutarlı’ bir şekilde yükseldiğini de aktardı. Davies, Sky News’e bugün gördüğü hava durumu çizelgelerinin ‘şaşırtıcı’ olduğunu ve 30 yıllık kariyeri boyunca gözlemlediği hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

Türkiye’nin de Çarşamba gününden itibaren Avrupa’dan gelecek sıcak hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor…

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