Avrupa'da ayrılıkçı hareketler endişesi

Katalonya'nın bağımsızlık ilanını şimdilik askıya almasına rağmen AB kendi ülkelerindeki ayrılıkçı hareketlerin canlanmasından korkuyor.

Katalonya'da Özerk Yönetimi'nin bağımsızlık ilanının askıya alınması Avrupa açısından bir rahat nefes sağladı, ancak tehlike halen kalıcı olarak bitmiş değil. Avrupa'nın genelinde faaliyet gösteren aşırıcı hareketler ile bağımsızlık yanlısı etnik grupların bağımsızlık hayali AB için endişe yaratıyor.

AVRUPA'NIN AYRIŞMA KORKUSU

Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumu, bir yandan Belçika, Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerdeki ayrılıkçı hareketleri cesaretlendirirken diğer yandan bu ülkelerin yönetimini endişelendiriyor.

Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun İspanya Anayasası'na göre yasa dışı olduğunu savunan Avrupa Birliği ülkeleri, olası bağımsızlık ilanını tanımayacağını vurgulamıştı. Konuyu İspanya'nın içişleri olarak değerlendiren bu ülkeler böylece, kendi ülkelerindeki ayrılıkçı hareketlere gözdağı vermek suretiyle ayrılıkçıların cesaretlerini kırmayı hedefliyor.

KATALONYA BAĞIMSIZLIKÇILARIN DEVRİMİ OLABİLİR

Katalonya özerk bölgesinin 2010 yılından bu yana artarak hız kazanan bağımsızlık taleplerinde, 1 Ekim'de gergin bir ortam ve ağır polis müdahalesine rağmen gerçekleşen referandum dönüm noktası niteliği taşıyor.

Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, merkezi hükümetle diyalog sağlanabilmesi için bağımsızlık ilanını askıya aldıklarını açıklasa da referandumla "bağımsızlık hakkını kazandıklarını" savunuyor.

Toplumunun yüzde 95'inin Katalanca konuştuğu Katalanların bağımsızlık taleplerindeki temel itici gücün ekonomik nedenler olduğu değerlendiriliyor. İspanya'nın en varlıklı bölgelerinden biri olarak bilinen endüstri ve yatırım zengini Katalonya'nın ileride bağımsızlık kazanması durumunda, İspanya Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 25 oranında kayba uğrayacağı tahmin ediliyor.

BASKLAR TETİKTE BEKLİYOR

Katalonya'nın bağımsızlık girişimini en yakından takip eden kesimlerden biri, İspanya'nın Bask özerk bölgesi olarak öne çıkıyor. Katalonya'ya kıyasla ekonomik olarak daha az gelişmiş bir bölge olan Bask, İspanya hükümetinden bağımsız vergi sistemi yürütüyor.

Bu bağlamda, 2011 yılında silah bırakan ve 50 yılda 800'den fazla kişinin ölümüne yol açan ETA terör örgütü için Bask bölgesinin bağımsızlığı, hala öncelikli konu olmayı sürdürüyor.

İspanya'da 1939-1975 yılları arasındaki Franco diktatörlüğü döneminde ezildiğini iddia eden Bask halkının, Katalonya'daki gelişmelerden cesaretlenerek tekrar bağımsızlık için harekete geçmesi durumunda, İspanya'nın aşılması zor bir krizle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.

BİRLEŞİK KRALLIKTA AYRILIKÇI HAREKETLER GÜÇ KAZANIYOR

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararının ardından (Brexit), İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan ülkede ayrılıkçı hareketlerin güç kazandığı belirtiliyor.

Özellikle 300 yıldır Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya'daki ayrılıkçı kesimdeki hareketliliğinin, Katalonya'daki gelişmelerden sonra hız kazanması bekleniyor.

2014 yılında gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumundan sonuç alamayan İskoçların, AB'de kalma yönünde oy kullandığını ifade eden İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon'ın 2018'de tekrar bağımsızlık referandumu düzenleyeceği yönünde işaretler yaygınlık kazanıyor.

Kuzey İrlanda'da yıllardır İrlanda'yla bütünleşme ve Birleşik Krallık'ta kalma taraftarları arasındaki bölünmüşlüğün, Brexit ve Katalonya'daki gelişmeler sonrasında daha da derinleştiği gözlemleniyor.

FRANSA'NIN KORSİKA GEÇMİŞİ

Katalonya'da olası bir bağımsızlık ilanını tanımayacağını açıklayan ilk AB ülkelerinden Fransa'nın da kendi içinde Korsika Adası'nda olası ayrılıkçı talepleri önlemeye çalıştığı görülüyor.

Geçmişte ayrılıkçı hareketlerin düzenlediği saldırılardan büyük sıkıntı çeken Fransa, olası bir ayaklanmaya karşı sert bir tutum alırken, Korsika dilinin Fransızcanın yanında resmi dil olması talebini duymazdan geliyor.

Korsika'daki ayrılık yanlısı Ulusal Özgürlük Cephesi (FLNC), 2014 yılına kadar Fransa'nın Korsika halkının ulusal haklarının tanınması ve bağımsızlık talebiyle çalışma yürütmesiyle biliniyor.

BAVYERA'DA BAĞIMSIZLIK YANLILARINDA ARTIŞ

Almanya da bağımsızlık hareketlerinden etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Yakın zamanda yapılan bir anket, Bavyera eyaletinde her üç kişiden birinin Almanya'dan ayrılmak istediğini gösteriyor. Bu oranda geçmiş yıllara göre ciddi artış olması dikkati çekiyor.

Ancak Almanya Anayasa Mahkemesi, olası bir Bavyera referandumunu yasaklıyor.

AB içinde bağımsız Bavyera için mücadele eden Bavyera Partisi, bölgenin statüsünün mahkeme kararı ile tespit edilemeyeceğini, Bavyera halkının bağımsızlık iradesinin neticede belirleyici olacağını savunuyor. Avrupa genelinde ayrılıkçı hareketlerdeki canlanmayı memnuniyetle karşıladığını belirten parti, bağımsızlık için mücadele etmeye devam edeceğini vurguluyor.

DANİMARKA'DA ANAYASA REFERANDUMU

Danimarka'da ise Grönland ve Faroe Adaları'nda bağımsızlık talepleri dikkati çekiyor. 1948 yılından beri kısmi özerk statüye sahip olan bu bölgelerde, ayrılıkçı hareketlerin canlandığı gözlemleniyor.

Nisan 2018'de yeni bir anayasa için referandum yapacak olan Faroe Adaları'nda, bağımsızlık için de referandum düzenleyeceği tartışılıyor.

BÖLÜNME KORKUSU YAYILIYOR

Mevcut tablo, AB üyelerinin Katalonya'nın bağımsızlık girişimine neden karşı çıktığı ve İspanya anayasasına uyulması çağrısını sürekli yenilediğini daha net açıklıyor.

Bu ülkelerin, Katalonya'nın bağımsızlık girişiminin başarılı olması durumunda, kendi ülkelerindeki ayrılıkçı grupların cesaretlenmesinden korktuğu görülüyor.

Katalonya'da referandum gününde polis müdahalesinde yüzlerce kişinin yaralanması karşısında bile sessiz kalan AB kurumları ve ülkeleri, Katalonya'nın kendi ülkelerinde örnek teşkil ederek bölünmeyi teşvik etmesinden kaçınıyor.