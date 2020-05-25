Avrupa’da basketbol ligleri iptal: THY Avrupa Ligi ve Eurocup oynanmamış kabul edilecek

Covid-19 salgını sebebiyle ara verilen Avrupa basketbol ligleri bu sezon devam etmeyecek. THY Avrupa Ligi (Euroleague) ve ULEB Avrupa Kupası (Eurocup) iptal edildi. Bu iki lig bu sezon oynanmamış kabul edilecek. THY Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz senenin finalisti Anadolu Efes bu sezon lider ve favori durumdaydı. EuroLeague'e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edilecek.

2020-2021 sezonu daha önceden planlandığı şekilde 1 Ekim'de başlayacak. Bu sezon şampiyon ilan edilmeyecek.

Euroleague yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle liglere devam etmenin mümkün olmadığını duyurdu. Euroleague Basketbol Başkanı Jordi Bertomeu "Şüphesiz son 20 yıl içinde almak zorunda kaldığımız en zor karar buydu. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı Avrupa basketbol tarihinin en başarılı ve heyecanlı sezonunu bitirmek zorunda kaldık." dedi.

THY Avrupa Ligi'ne ilgi artıyordu

Euroleague bu sezon 18 takımla oynanmaya başlarken ligi ilgi de oldukça artma eğilimindeydi. Buna göre Avrupa'da taraftar etkinliklerine ilgi yüzde 15 arttı. Ligin TV'den izlenme oranı da yüzde 15 artış gösterdi, seyirci sayısı da yüzde 12 büyüdü.

Türkiye ligi iptal edilmişti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Covid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıklamıştı. TBF Yönetim Kurulu, 2019-20 sezonunu yok sayma kararı aldı. Buna göre herhangi bir takım şampiyon olarak tanımlanmadı.