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Avrupa'da bazı müzeler açılıyor

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Avrupa'da bazı müzeler açılıyor
Avrupa'da bazı müzeler açılıyor

Avrupa genelinde son haftalarda koronavirüs vakalarını sayıları düştü. Bazı Avrupa ülkeleri de müzeleri yeniden açmaya hazırlandıklarını duyurdu. Almanya da müzelerin açılacağını duyuran ilk ülkelerden.

Eyaletlerin her birinin sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmek için kendi takvimleri var.

Berlin’deki müzelerin 4 Mayıs’tan itibaren açılmalarına izin çıktı ama çoğu hala kapalı.

Berlinische Galeri güvenli prosedürlerini geliştirip bu hafta Pazartesi açıldı. Gemaldegalerie ve Altes Müzesi gibi bazı büyük kuruluşlar da Salı günü yeniden açıldı.

Avusturya, Belçika, Danimarka, Yunanistan ve İtalya da, Berlin’dekilerle benzer önlemleri alıp Mayıs ortası veya Haziran’da müzeleri yeniden açmaya hazırlanıyor.

Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya ve İsviçre’de bazı müzeler bu hafta açıldı veya gelecek günlerde açılacak. Fransa’da Pazartesi gününden itibaren bazı küçük müzelerin açılmasına izin verildi ama Louvre gibi daha büyük kurumların açılış tarihi için hükümetin açıklaması bekleniyor.

Çoğu müze, normalden çok daha az ziyaretçi bekliyor. Bunun sosyal mesafe kurallarının uygulanmasında yardımcı olacağı düşünülüyor ama diğer yandan çoğunlukla ülke dışından gelen turistlerin ziyaret ettiği müzelerin mali açıdan zora girebileceği de belirtiliyor.

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