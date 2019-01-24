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Avrupa’da beklenmeyen gerginlik: “Aptallık yarışına girmeyeceğiz!”

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İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'yı Afrika politikasından dolayı "sömürgeci" olarak suçlayan sözlerinin ardından; Paris’ten sert yanıt geldi: “Aptallık yarışına girmeyeceğiz!”
Avrupa’da beklenmeyen gerginlik: “Aptallık yarışına girmeyeceğiz!”

Fransa'nın Avrupa Bakanı Nathalie Loiseau, ülkesini Afrika politikasından dolayı "sömürgeci" olarak suçlayan İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun sözlerinin ardından, “Aptallık yarışına girmeyeceğiz!” ifadesini kullandı.

Fransa, Afrika politikasından dolayı "sömürgeci"  suçlaması yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve  Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'nun sözlerinden dolayı, İtalya'nın Paris Büyükelçisi Teresa Castaldo'yu dün Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. 

 

Sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinin lideri  ve Başbakan Yardımcısı Di Maio, önceki gün Avezzano kentinde partisinin bir mitinginde yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerini fakirleştirdiği gerekçesiyle AB ve Birleşmiş  Milletler'in Fransa'yı cezalandırması gerektiğini savunmuştu.

Afrikalıların yerinin Akdeniz değil Afrika olduğunu belirten Di Maio,  "Bugün bazı insanlar (göçmen) Afrika'dan ayrılıyorsa bunun nedeni başta Fransa  olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin onlarca Afrika ülkesini sürekli  sömürmesidir." ifadesini kullanmıştı.

Di Maio'nun konuşmasında şu ifadeler öne çıkmıştı:

"Paraları Fransa tarafından basılan, Fransız sömürgesi onlarca Afrika  ülkesi var ve Fransa bu paralarla kamu borcunu finanse ediyor. Macron bir yandan  bize ahlak dersi veriyor, diğer yandan da sömürdüğü Afrika ülkelerinin parası ile  kamu borcunu finanse etmeye devam ediyor. Eğer Afrika'dan göçü durdurmak  istiyorsak bu konudan başlamamız gerekir. Sadece AB'de değil, BM'de de bunu  yapalım. Gelecek haftalarda M5S'nin gerek İtalyan hükümeti, gerek Avrupa  kurumları, gerekse de tüm ulusların diplomatik bağının olduğu kurumlarda bu  konuyla ilgili, Afrika ülkelerini sömüren bu ülkelerin cezalandırılmasına ilişkin  bir girişimi olacak. Çünkü Akdeniz'de olanlar, bize ahlak dersi veren bazı  ülkelerin yaptıklarının bir meyvesi."

Fransa ile İtalya arasında geçen hafta da benzer bir kriz yaşanmış, Di  Maio ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin "Sarı yelekliler"e destek veren  ifadelerine Fransa hükümeti sert tepki göstermişti.

Uluslararası Göç Örgütünün resmi rakamlarına göre, 2018 yılında Kuzey  Afrika kıyılarından deniz yoluyla Avrupa'ya toplam 4 bin 216 düzensiz göçmen  gelirken, 2017 yılında bu rakam 2 bin 365 olarak gerçekleşti. Avrupa'ya 2018  yılında gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 80'i İspanya kıyılarının olduğu  güzergahı kullandı.

Akdeniz'de, son 48 saatte kendilerini taşıyan tekne ve botların  batması sonrası kaybolan yaklaşık 170 düzensiz göçmenin öldükleri belirtiliyor.  Libya açıklarında 120 göçmeni taşıyan bir botun batması sonrası İtalyan donanması  sadece 3 kişiyi kurtarabilmişti. İspanya ve Fas arasındaki Alboran Denizi'nde de  batan tekneden dolayı 53 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

 

 

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