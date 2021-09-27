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Avrupa'da bir ilk: İzlanda parlamentosunda kadın milletvekillerinin sayısı erkekleri geçti

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İzlanda, parlamentosunda kadın milletvekillerinin sayısının erkek milletvekillerinden fazla olduğu ilk Avrupa ülkesi olarak tarihe geçiyor.
Avrupa'da bir ilk: İzlanda parlamentosunda kadın milletvekillerinin sayısı erkekleri geçti

İzlanda, parlamentosunda kadın milletvekillerinin sayısının erkek milletvekillerinden fazla olduğu ilk Avrupa ülkesi olarak tarihe geçiyor.

Ülkede dün düzenlenen parlamento seçimlerinde, kadın milletvekillerinin sayısı erkek milletvekillerinin sayısını aştı.

İzlanda parlamentosunda 63 sandalyeden 33'ünü kadın adaylar kazandı.

Bu da parlamentonun yüzde 52'sinin kadınlardan oluşması anlamına geliyor.

AVRUPA'DA YÜZDE 50 SINIRI İLK KEZ AŞILDI

Ülkede 2017 yılında yapılan seçimlerle karşılaştırıldığında kadın milletvekilleri 9 sandalye daha kazanarak siyasetteki varlığını güçlendirmiş oldu.

Avrupa'da daha önce hiçbir ülkede parlamentoya seçilen kadın milletvekillerinin sayısı yüzde 50 sınırını aşamamıştı.

Parlamentolar Arası Birlik adlı uluslararası kuruluşun verilerine göre İsveç yüzde 47 ile bu sınıra en çok yaklaşan Avrupa ülkesi olmuştu.

İzlanda başka ülkelerden farklı olarak parlamentosunda kadınlara özel bir kota uygulamıyor.

Ancak bazı siyasi partilerde kadın adayların belli bir sayının üzerinde olması isteniyor.

12 YILDIR KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNDE 'DÜNYA LİDERİ'

İzlanda, kadın-erkek eşitliği konusunda önde gelen ülkelerden biri.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Mart ayında yayımladığı bir rapora göre ülke, dünyada kadın ve erkek eşitliği konusunda 12 yıldır dünya sıralamasında lider konumda.

Cinsiyet eşitliği sadece siyaset değil başka alanlardaki uygulamalarda da kendisini gösteriyor.

Mesela erkek ve kadınlara eşit maaş verilmesini şart koşan ilk yasa 1961'de kabul edildi.

Avrupa tarihinin ilk kadın cumhurbaşkanı da yine İzlanda'dan çıktı. Vigdís Finnbogadóttir 1980 yılında İzlanda cumhurbaşkanı seçildi.

TÜRKİYE 192 ÜLKE ARASINDA 117'İNCİ

İzlanda dışında dünyada parlamento ve meclislerin yarısı ya da daha fazlasını kadın milletvekillerinin oluşturduğu ülkelerin sayısı, yalnızca 5.

Sıralamada birinci gelen Ruanda'da, meclisin alt kanadını oluşturan milletvekillerinin yüzde 61,3'ü kadın.

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