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Avrupa'da cami alarmı: Güvenlik önlemleri artırılıyor

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Yeni Zelanda'da Müslümanları iki ayrı camide hedef alan İslam karşıtı saldırıların ardından, İngiltere ve Fransa'da güvenlik önlemleri artırıldı. İki ülke de, cuma namazı için cami ve mescitlerin çevresine daha fazla polis konuşlandırma kararı aldı.
Avrupa'da cami alarmı: Güvenlik önlemleri artırılıyor

Yeni Zelanda’da en az 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının ardından Avrupa’da camilerin çevresinde özel güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. İngiltere’de camilere ek güvenlik sağlanacağı açıklanırken, Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Fransa da ibadethanelerin etrafındaki güvenlik önlemlerini artırıyor. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Dini mekânların çevresinde devriyeler yapılacak” dedi.

İngiltere’de ise bugün cuma namazı için camilere güvenlik desteği sağlanacağı açıklandı. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, “Londra’daki Müslümanları, sizi desteklemek ve korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımız konusunda temin etmek isterim. Polisle düzenli temas halindeyim ve bugün cuma namazı için mescitlerin etrafında daha fazla varlık gösterecekler” dedi.

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