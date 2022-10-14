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Avrupa'da doğum oranlarının düşmesinin nedeni karantina

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Human Reproduction dergisinde yayımlanan araştırma bulguları, doğum oranlarının COVID-19 pandemisinden etkilendiğini gösterdi. Araştırmada uzun süreli karantinaların doğum oranlarının düşmesine yol açtığı belirtildi.
Avrupa'da doğum oranlarının düşmesinin nedeni karantina

Litvanya'nın yüzde 28 ve Romanya'nın yüzde 23 ile doğum oranlarındaki en fazla düşüşü yaşadığı kaydedilen araştırmada, sokağa çıkma yasağı uygulanmayan İsveç'te doğum oranlarının aynı seviyede kaldığına dikkat çekildi.

Araştırmacılar, bu bulguların "özellikle yaşlanan nüfusların olduğu Batı Avrupa'nın demografisi üzerinde uzun vadeli sonuçlara yol açabileceğini" ifade etti.

Araştırma raporunda, sosyal mesafe önlemleri, virüsle ilgili korkular ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik krizin "çiftlerin çocuk sahibi olma fikrini erteleme kararlarında dolaylı olarak rol oynayan faktörler" olabileceği bildirildi.

İngiltere ve Galler, Ocak 2021'de Ocak 2018 ve 2019'a kıyasla doğum oranlarında yüzde 13'lük düşüş yaşarken, İskoçya'da doğan bebeklerin sayısı yüzde 14 düştü. Doğum oranları Fransa'da yüzde 14, İspanya'da da yüzde 23 oranında azaldı.

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