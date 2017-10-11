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Avrupa'da düşündüren radyoaktif artış

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Avrupa'da düşündüren radyoaktif artış
Avrupa hava sahasında radyasyon monitörleri tarafından kaynağı bilinmediği belirtilen radyoaktif maddeler olduğu tespit edildi. Tespit edilen radyoaktif madde miktarının, endişeye mahal vermeyecek düzeyde olduğu kaydedildi.

Almanya Federal Radyasyondan Koruma Dairesi'nin yayımladığı raporda geçen hafta Avrupa'nın merkezinde ve batısında radyoaktivitenin yükseldiği belirtildi. Yüksek radyoaktivitenin, Almanya'nın 6 farklı bölgesinin yanı sıra Avrupa genelinde de birçok izleme ölçüm istasyonundan da tespit edildiği aktarıldı. Nitekim Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya ve İsviçre hava sahasında rutenyum-106 oranında artış olduğu kaydedildi.

Tespit edilen rutenyum-106'nın göz tümörleri için kanser tedavisinde ve zaman zaman uydulara güç sağlayan radyoizotop termoelektrik jeneratörlerde (RTG) kullanılan bir izotop olduğuna dikkat çekildi.

Yetkililerin, 'paniğe gerek yok' açıklamasına rağmen ülkelerin hava sahalarındaki bu maddelerin nereden geldiği tespit edilemedi.  Ancak ölçülen radyasyon miktarının insan sağlığını tehdit eden bir boyutta olmadığının da altı çizildi.

Öte yandan yalnızca rutenyum-106 miktarında artış olduğunun tespit edildiği, bu nedenler nükleer santral kazası ihtimalinin olmadığı not düşüldü.

Avrupa çapında geçen aylarda da başka radyoaktif maddeler tespit edilmişti. Öyle ki şubatta Avrupa genelinde az miktarda İyot-131 salınımı bulunmuş ama kaynağı belirlenememişti.

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