Avrupa’da enerji krizi: Almanya’da sokaklar karanlığa gömüldü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle Avrupa’daki enerji krizi giderek büyürken, zor bir kışa hazırlanan Almanya’da olağanüstü önlemler hayata geçiriliyor. İngiltere'de ise kriz inşaat sektörünü vurabilir.

Ukrayna’daki Rus işgali sonrasında tüm Avrupa’da hissedilen enerji krizi, özellikle Almanya'da günlük hayatı giderek daha fazla etkilemeye başladı.

Ülkede hayata geçirilen tasarruf önlemleri kapsamında büyük kentlerdeki meydanlarda anıt ve tarihi binaların ışıklarının kısılmasına, kamuya açık yerlerde suyun kapatılmasına ve belediye spor tesislerindeki duşlarda sadece soğuk su akmasına karar verildi.

Başkent Berlin'de birçok meydanda ışıkların kapatılmasıyla tarihi anıtlar ve kamu binaları karanlığa gömüldü. Hanover, belediye tesislerinde sıcak suyu kapatan ilk büyük Alman kenti oldu. Aşağı Saksonya eyaletindeki belediye tesislerinde de sıcak su sınırlı olacak, mobil soğutma ve ısıtma cihazları da yasaklanacak.

YENİ TASARRUF YÖNTEMLERİ GÜNDEMDE

Yetkililer, enerji krizinin gidişatının tahmin edilebilir olmadığını belirterek enerji tüketimini azaltmak için yeni yöntemlerin hayata geçebileceğini ifade ediyor.

Hükümet dün yaptığı açıklamada enerji şirketlerinin iflas etmesini önlemek için çeşitli önlemler aldığını açıklamıştı. Ukrayna savaşı sonrası diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Rus gazına bağımlılığı azaltmanın yollarına arayan Almanya, AB ülkeleri arasında Rus gazına en bağımlı ülkeler arasında yer alıyor.

İNGİLTERE’DE DE KRİZ BÜYÜYOR

Enerji fiyatlarının hızla arttığı İngiltere'de de yeni yapılacak evlere verilecek yeterli elektrik olmadığı için inşaat projelerinin 2035'e kadar askıya alınabileceği belirtildi.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, başkent Londra yönetimi, inşaat sektörü temsilcilerine kentin batısındaki elektrik enerjisinin yetersiz olması nedeniyle yeni projelerin 10 yıldan önce başlamasının sor olduğunu bildirdi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da batı Londra'da binlerce evin elektrik kesintilerinden etkilenebileceği uyarısında bulundu.