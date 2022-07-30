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Avrupa’da enerji krizi büyüyor: ‘Kravat takmayın’ önerisi geldi

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Rusya’nın Avrupa’ya sevk ettiği doğalgazın ana hattı olan Kuzey Akım 1 boru hattındaki kriz nedeniyle ülkeler yeni önlemlerini duyururken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
Avrupa’da enerji krizi büyüyor: ‘Kravat takmayın’ önerisi geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Avrupa'daki enerji krizi giderek büyürken, ülkeler tek tek yeni önlemleri hayata geçirmeye başladı.

Almanya'da bu hafta enerji sorunları nedeniyle hayata geçirilen tasarruf önlemleri kapsamında büyük kentlerdeki meydanlarda anıt ve tarihi binaların ışıklarının kısılmasına, kamuya açık yerlerde suyun kapatılmasına ve belediye spor tesislerindeki duşlarda sadece soğuk su akmasına karar verildi.

Fransa’da da benzer önlemler alındı. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, klimalı dükkanların kapılarını kapatmak zorunda kalacağını, neon ışıklara da sınırlandırma getirileceğini duyurdu. Enerji tasarrufunu artırmak için alınan bu önlemleri ihlal eden dükkanlara 750 euroya kadar para cezası verileceği açıklandı.

‘KRAVAT TAKMAYIN’ ÖNERİSİ

Enerji fiyatlarının hızla arttığı İngiltere’de de yeni yapılacak evlere verilecek yeterli elektrik olmadığı için inşaat projelerinin 2035’e kadar askıya alınabileceği belirtildi. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da batı Londra’da binlerce evin elektrik kesintilerinden etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Tüm ülkeler enerji kriziyle mücadele için önlemlerini sıralarken, İspanya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, enerji tasarrufu önlemi olarak kamu ve özel sektörde çalışanlardan kravat takmamalarını istedi. Sanchez, Avrupa ülkeleri Ukrayna’daki savaşın ardından Rus gazına daha az bağımlı olmaya çalışırken, hükümetinin Pazartesi günü “acil” enerji tasarrufu önlemleri alacağını söyledi.

Sanchez, ülkede son dönemde aşırı sıcaklarla birlikte klima kullanımındaki artışa vurgu yaparken, bakanları ve kamu çalışanlarını ‘gerekmedikçe kravat takmamaya’ çağırdı.

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