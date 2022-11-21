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Avrupa’da enerji krizi Noel ışıklarını azaltıyor

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Avrupa genelinde Noel döneminde çok yaygın olan pazar alanları bu yıl enerji krizi ve küresel iklim krizi dolayısıyla küçülüyor.
Avrupa’da enerji krizi Noel ışıklarını azaltıyor

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaş ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular sebebiyle bu yıl birçok Avrupa ülkesi dönemsel olarak yapılan Noel pazarlarında küçülmeye gitme kararı aldı.

Bu yıl başta Fransa ve Almanya olmak üzere birçok ülkede Noel pazarlarında küçülme kararı alınırken, buz pistleri yerine de kaykay pistlerinin kullanılacağı belirtildi.

Paris gibi birçok şehirde Noel pazarlarının önceki yıllara göre daha erken bitmesi beklenirken Fransa’nın batısındaki Tours kentinde buz pisti yerine kaykay pisti yapılmasına karar verildi. 2020’de buz pistini soğuk tutmak için yaklaşık 15 bin euro harcanmış 2021’de buz pistinin alanını küçültülmüş ve elektrik faturası 7.500 euroya inmişti.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan yetkililer, “Küresel ısınmayla birlikte Fransa’daki kasabalar artık karlı, buz pistli ve Noel ağaçlı bir Noel olmayacağına kendini alıştırmalı” dedi.

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