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Avrupa’da enflasyon rekoru

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Euro bölgesi enflasyonu 4,9 ile rekor kırdı. Artan enerji fiyatları, tedarik zincirindeki sorunlar ve kuraklık Avrupa'da fiyat artışlarının sürmesine sebep oldu.
Avrupa’da enflasyon rekoru

Eurostat’ın Salı günü yayınladığı verilere göre, Euro bölgesi enflasyonu, artan enerji maliyetleriyle bu ay son 25 yılın rekorunu kırdı.

Kuraklık, enerji krizi, arz ve tedarik sorunları küresel çapta enflasyonu yükseltmeye devam ediyor. Almanya ve İspanya’da 30 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon Euro Bölgesi’nde de Kasım’da yüzde 4,9 ile Temmuz verilerin toplandığı tarihten bu yana beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

Bu seviye Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinden neredeyse 2,5 kat fazla. Euro enflasyonuna dair bu ayki beklentiler de yüzde 4,5’di. Çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,6 ile tahminlerin üzerinde arttı.

ENERJİ KRİZİ ENFLASYONU TETİKLEDİ

Euro kullanan 19 ülkedeki tüketici fiyatları artışında rekor enerji fiyatlarında oldu. Enerji fiyatları, petrol fiyatlarının yükselmesiyle bir önceki yıla göre yüzde 27 arttı.

90’lı yıllarda yüzde 5 seviyesinde olan enflasyon 2000’lerde yüzde 2’ye inmiş, 2008 krizinde yüzde 4,1’e çıkmıştı. 2010’larda tekrar yüzde 0-2 arasında seyreden enflasyon 2017’ye kadar pandemi döneminin ardından sert yükseldi ve 5 puan eşiğine geldi.

Yeni corona virüs varyantı ve Avrupa genelinde vakaların artması nedeniyle gergin olan tedarik zincirini daha zorlanmasından endişe ediliyor. Enerji krizi, kuraklık ve pandeminin seyrini artırması, enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesine neden olabilir.

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