Avrupa'da Eunice Fırtınası Alarmı: 9 Can Aldı

Atlas okyanusunda ortaya çıkan fırtına İngiltere'ye batı sahillerinden giriş yaptı. Galler'de 100 bin kişi elektriksiz kaldı.

Yetkililer milyonlarca kişiye "evde kalın" çağrısında bulundu. Wight adasında kaydedilen 196 kilometre saatlik rüzgar hızının İngiltere rekoru olduğu belirtiliyor. Ülkenin güneydoğusu ve başkent Londra için kırmızı alarm verildi.

Sert rüzgar sebebiyle Londra'daki O2 Arena'nın çatısı kısmen parçalandı. Devrilen bir ağacın altında kalan bir kişi öldü.

Londra'daki havayolu ulaşımı da aksıyor. Sert rüzgar sebebiyle yolcu uçaklarının Heathrow havalimanına inişte hayli zorlandığı görüldü. Bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. 400'den fazla uçuş iptal edildi.

Fırtına Hollanda'da da etkili oluyor. Lahey'de bir stadyumun çatısı uçtu. Devrilen ağaçlar sebebiyle iki kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da, fırtına hızının saatte 150 kilometreye ulaşması beklenen bölgelerde turuncu alarm ilan edildi. Farklı kentlerde ağaçların ve çatıların devrilmesiyle birçok kişi yaralandı, arabalar ve binalar hasar gördü.

Almanya'da "Zeynep" olarak adlandırılan fırtınanın önümüzdeki günlerde Avrupa'nın doğu bölgelerine ilerlemesi bekleniyor.