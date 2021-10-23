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Avrupa’da ev fiyatı en çok Türkiye’de arttı

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Euronews Türkçe’nin AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerinden aktardığına göre Avrupa’da konut ve kira ücretleri son yıllarda artış eğiliminde. 30 ülke içinde artışın en çok görüldüğü ülke ise Türkiye.
Avrupa’da ev fiyatı en çok Türkiye’de arttı

30 ülke içinde ikinci sıra yüzde 16,1’le Estonya yer aldı. Estonya’yı yüzde 15,6’le Danimarka ve yüzde 14,5’le Çekya takip etti. Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden Almanya’da ise ev fiyatları yüzde 10,9 artarken; bu oran Fransa’da yüzde 5,7.

Diğer bazı ülkelerdeki artış oranları ise şöyle: Hollanda (yüzde 12,8), Macaristan (yüzde 11,9), İsveç (yüzde 10,9), Bulgaristan (yüzde 9,1) ve Portekiz (yüzde 6,6).

30 ülke içinde ev fiyatlarının düştüğü tek ülke ise yüzde 4,9’la Kıbrıs Cumhuriyeti oldu. Bunun dışında en düşük artış yüzde 0,4’le İtalya ve yüzde 2,7’le Britanya’da yaşandı. Ev fiyatları Romanya’da yüzde üç ve İspanya’da yüzde 3,3 yükseldi.

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