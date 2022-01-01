  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Avrupa’da İslam Karşıtlığı Müslümanlara Yönelik Şiddet Eylemlerine Dönüştü

» »
Avrupa’da İslam Karşıtlığı Müslümanlara Yönelik Şiddet Eylemlerine Dönüştü
Avrupa’da İslam Karşıtlığı Müslümanlara Yönelik Şiddet Eylemlerine Dönüştü

Avrupa İslam Düşmanlığı Raporu, son yıllarda Müslümanların dini kimlikleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziki saldırılardan ötürü ciddi mağduriyetler yaşadığına dikkat çekiyor.

Avrupa'da İslam karşıtlığı üzerine çalışmalar yapan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesinden Prof. Dr. Farid Hafez'in hazırladığı "Avrupa İslamofobi Raporu 2020" Avusturya'daki Leopold Weiss Enstitüsü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Çeşitli ülkelerden 37 akademisyen, uzman ve sivil toplum aktivistinin katkıda bulunduğu ve 31 ülkenin ele alındığı raporda Avrupa'da İslam karşıtlığının 2020'de nasıl seyrettiği örneklerle anlatıldı.

 

Uluslararası birçok kurum tarafından desteklenen raporda, siyasetten medyaya, sosyal yaşamın çeşitli alanlarında Müslümanların karşı karşıya kaldığı ırkçı saldırı ve eylemler derlendi.

COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle 2020’de İslam karşıtlığı her ne kadar dijital platformlara taşınsa da başta kadınlar olmak üzere Müslümanlar fiziki saldırıların hedefi olmayı sürdürdü.

 

Irkçı şiddet Almanya'da 9 kişinin canına mal oldu

Almanya’nın Hanau kentinde aşırı sağcı bir teröristin göçmen kökenli 9 kişiyi katletmesi geçen yıla damga vuran en önemli ırkçı saldırı olarak kayıtlara geçti. Teröristin özellikle göçmen kökenli kişilerin uğrak mekanlarına yönelik araştırma yaptığı ortaya çıktı.

Danimarka’da ise bir Müslümanı takip eden iki kişi, mağdura "Müslüman mısın? Neden buradasın?" şeklinde sorular yöneltti. Mağduru evine kadar takip eden şahıslar, zorla evine girdikleri Müslüman'ın ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

 

Estonya'da Türk Büyükelçiliği önüne domuz kafası

Estonya’da maskeli bir kişi başkent Tallinn’de Türkiye ve Azerbaycan Büyükelçiliklerinin yanı sıra bir İslam merkezinin önüne domuz kafası bıraktı.

 

Fransa'da örtülü iki kadın bıçaklı saldırıya uğradı

İslam karşıtı düzenleme ve söylemlerin gündelik yaşamın bir parçası haline gelmeye başladığı Fransa’da ise biri 19 diğeri 40 yaşlarında iki tesettürlü kadın Eyfel Kulesi yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradı. Müslüman kadınlara ağır hakarette bulunan saldırganlar, 40 yaşındaki kurbanın akciğerine isabet eden bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanmasına neden oldu.

Finlandiya’nın batısında yer alan Teuva’da genç bir Müslüman, kasaba halkının fiziksel saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Failler hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmadı.

Kosova'da bir cami yakıldı

Kosova'nın başkenti Priştine'nin yaklaşık 40 kilometre batısındaki Verboc köyünde bir cami yakıldı.

Kuzey Makedonya’nın Bitola kentinde yeni inşa edilen iki caminin dış cephesine "Ayasofya bir kiliseydi ve öyle kalacak" ifadesi grafiti şeklinde yazıldı.

Sırbistan'da göçmen merkezine araçla girdi

Sırbistan’ın Obrenovac bölgesinde bulunan bir göçmen merkezine aracıyla giren saldırgan, "Müslüman bir devlet istemiyorum", "Kız arkadaşımın göçmenler tarafından saldırıya uğramasını istemiyorum" dedi.

Karadağ’da Boşnak uyruklu 3 kişi saldırıya uğrayarak darbedildi. Saldırganlar, “Türkiye’ye gitme zamanı geldi, burada istenmiyorsunuz” şeklinde ırkçı ifadeler kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya 4 Bin Euro Maaşla 1.5 Milyon İşçi Arıyor30 Aralık 2021 Perşembe 18:02
  • AB, Myanmar'a silah ambargosu uygulanmasını istedi30 Aralık 2021 Perşembe 14:01
  • Ukrayna'da artan gerilim: Biden ve Putin ikinci kez görüşecek30 Aralık 2021 Perşembe 13:11
  • Paris’te hedef, ünlü Seine Nehri’ni yüzülebilir hale getirmek30 Aralık 2021 Perşembe 11:33
  • Fransa'da Acil Servisler 1 Ocak'ta Sabit Ücret Uygulamasına Geçecek29 Aralık 2021 Çarşamba 20:53
  • Yunanistan, Kovid-19 İle Mücadelede Kısıtlama Tarihini Erkene Çekme Kararı Aldı29 Aralık 2021 Çarşamba 19:16
  • 3 bin dolarlık hediye aldı, bavulundan çöp çıktı29 Aralık 2021 Çarşamba 14:19
  • AB yetkilisi itiraf etti: İsviçre’yle ilişkiler çökebilir29 Aralık 2021 Çarşamba 13:24
  • Almanya’da plastik poşet bitiyor29 Aralık 2021 Çarşamba 12:45
  • Alman Sağlık Bakanı resmi Omicron sayılarından kuşkulu29 Aralık 2021 Çarşamba 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti