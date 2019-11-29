Avrupa'da 'Kara Cuma' protestoları: Kapitalizmi yakalım, benzini değil

Dünya çapında alışveriş çılgınlığına yol açan ‘Kara Cuma’ Avrupa’da protestolarla da karşılandı. Aşırı tüketim ve iklim krizine etkisinin ön plana çıktığı protestolardan en çok da bu kültürü kıtaya sokmakla suçlanan Amazon nasibini aldı.

ABD'de Şükran Günü'nden hemen sonra gelen ve birçok ürünün indirimli satışa sunulduğu ‘Black Friday’ (Kara Cuma) milyonları alışveriş çılgınlığına sürüklerken, Avrupa çapında protestolara neden oldu.

En geniş çaplı eylemlerden birinin düzenlendiği Fransa’da, onlarca eylemci bu tüketim çılgınlığını ülkeye getirmekle suçladıkları e-ticaret devi Amazon’u protesto etti.

Avrupa Parlamentosu’nun sol görüşlü üyesi Manon Aubry de eyleme destek verdi. Aubry, protestonun Amazon tarafından yaratılan sosyal, çevresel ve ekonomik zararı kınama amacı taşıdığını söyledi.

'Aşırı üretime son ver'

‘Daha demokratik bir küreselleşme’ için kampanya yürüten Attac adlı grup, Lyon kentinde bulunan Amazon’un lojistik merkezi önünde de bir oturma eylemi yapıldığını belirtti. ‘Amazon yayılmaya son ver, aşırı üretime son ver’ pankartı taşıyan eylemcilerin polis tarafından dağıtıldığı aktarıldı.

Amazon’un Fransa temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, insanların ifade özgürlüğü hakkına saygı duydukları ancak insanların çalıştıkları bir yerde şiddet eylemleri düzenlenmesine izin veremeyecekleri belirtildi. Kurum, eylemcilerin ve Attac’ın yanlış iddialar ve siyasi sebeplerle Amazon’u işaret ettiğini savundu.

Başkent Paris’in Clichy bölgesinde Amazon’a ait merkezin önünde sabahın ilk ışıklarıyla toplanan protestocular, 'Amazon’a ve onun dünyasına hayır' yazılı pankart açtı.

Çalış, tüket ve çeneni kapat’

Paris’in iş bölgesi olarak bilinen La Defense’da da 40 kadar gencin büyük bir alışveriş merkezinin kapısında insan zinciri kurarak geçişi engellemeye çalıştığı belirtildi. Merkezin girişine, ‘Kapitalizmi yakalım, benzini değil’ yazılı dev bir afiş asıldı.

Mağazaların kapıları önünde de toplanan gençler, “Çalış, tüket ve çeneni kapat, işte gençliğe verilen mesaj bu” şeklinde slogan attı.