  • BIST 115.220
  • Altın 322,298
  • Dolar 6,1022
  • Euro 6,6240
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Avrupa'da koronavirüs alarmı

» »
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yediye yükselirken komşu ülkeler ve Almanya'nın sağlık bakanları alınacak önlemleri görüşmek üzere Roma'da bir araya geliyor. Ülkede vaka sayısının 220'yi aştığı bildiriliyor.
Avrupa'da koronavirüs alarmı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsün İtalya'da yedi kişinin ölümüne yol açması Avrupa'yı alarma geçirdi. İtalyan hükümeti, komşu ülkeler Slovenya, Fransa, İsviçre ve Avusturya ile Almanya'nın sağlık bakanlarını durum değerlendirmesi yapmak ve alınacak önlemleri istişare etmek için Roma'da toplantıya çağırdı.

İtalyan hükümetinin resmi verilerine göre Pazartesi akşamı itibarıyla ülkede koronavirüs tespit edildikten sonra yaşamını yitirenlerin sayısı yedi olarak belirlendi. Hükümete bağlı Sivil Güvenlik Dairesi Başkanı Angelo Borrelli, bazı bölgelerde giriş-çıkışlara getirilen kontrollere rağmen virüs tespit edilen kişi sayısının 220'yi aştığını, 25 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Virüs tespit edilen kişi sayısı Pazar akşamı 150 olarak açıklanmıştı. İtalya, Avrupa'da en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke konumunda.

Lombardiya'da kontroller sıklaştırıldı

Koronavirüsten en çok etkilenen Lombardiya bölgesindeki on beldeye giriş-çıkışlar polis kontrolünde yapılıyor. Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) uzman ekipler de virüsle mücadelede İtalyan sağlık yetkililerine destek amacıyla Pazartesi günü İtalya'ya varmıştı.

DSÖ Avrupa direktörü Hans Kluge, bilimsel adı "Covid-19" olan yeni tip koronavirüsün "son derece ciddiye alınması gereken bir virüs olduğunu" belirterek yeni vakaların ortaya çıkması ve yayılması olasılığına karşı hazırlıkların yapılması için üye ülkelerle yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

52488099_401.jpg

Öğleden sonra Roma'da düzenlenecek toplantıda virüsün yayılmasına gösterilecek tepki konusu masaya yatırılacak. İtalyan hükümeti ve sivil güvenlik dairesi sınırların kapatılmasının hukuken mümkün olduğunu ancak uygulamada yarar sağlamayacağını belirterek sınırların kapatılmasına karşı görüş bildirmişti. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, virüslerin sınır tanımadığını belirterek büyük etkinliklerin iptalinden kentlere giriş-çıkışların durdurulmasına kadar aşamalı olarak pek çok önlemin gündeme gelebileceğini söyledi.

ECDC: Bulaşma tehlikesi "yüksek" değil

ECDC'den yapılan açıklamada ise Avrupa'da virüsün kişilere bulaşma tehlikesinin "düşük" ile "orta derecede" olduğu belirtildi. AB ülkelerinde şimdiye kadar bildirilen vakaların tümünün epidemiyolojik bağlantıları bulunduğuna dikkat çeken kurum, koronavirüsün daha fazla yayılmasını sınırlandıracak önlemlerin alındığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü de pek çok ülkedeki vaka sayısında kaydedilen artışa rağmen Çin'deki vaka sayısındaki gerilemenin cesaret verici olduğunu bildirdi. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada virüsün yayılmasının hala durdurulabileceğini söyledi. DSÖ Başkanı, İtalya, İran ve Güney Kore'den gelen verilerin ise endişe yarattığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi24 Şubat 2020 Pazartesi 19:35
  • Almanya'da araç karnaval alayına daldı, çok sayıda yaralı var24 Şubat 2020 Pazartesi 19:25
  • AB’den koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro yardım24 Şubat 2020 Pazartesi 13:31
  • İtalya'da Kovid-19 Salgınından Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi24 Şubat 2020 Pazartesi 10:32
  • İtalya'da koronavirüs nedeniyle Venedik Karnavalı iptal edildi23 Şubat 2020 Pazar 18:17
  • Venedik Karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi23 Şubat 2020 Pazar 14:23
  • İngilteresiz AB Bütçede Uzlaşamadı23 Şubat 2020 Pazar 11:36
  • Avrupa’da koronavirüs paniği!22 Şubat 2020 Cumartesi 12:03
  • AB Liderleri Bütçe Konusunda Anlaşamadı22 Şubat 2020 Cumartesi 11:23
  • Ryanaır'in Başkanı Müslüman Erkeklerin "Fişlenmelerini" İstedi22 Şubat 2020 Cumartesi 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti