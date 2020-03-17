Avrupa’da Koronavirüs: İsviçre Ve Fransa'da Ordu Devreye Giriyor

Çin'den sonra vaka sayısının en hızlı arttığı ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde, koronavirüse karşı alınan önlemler sertleşiyor. Fransa ve İsviçre'de ordu devreye giriyor, İngiltere de daha sert önlemler almaya başlıyor.

FRANSA'DA ÜLKE GENELİNDE KONTROL NOKTALARI KURULACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü yaptığı açıklamada koronavirüsün yayılmasını engellemek için evden çıkmama çağrısı yaptı ve sert seyahat yasakları getirildiğini duyurdu. Hasta insanların hastanelere götürülmesi için ordunun devreye girebileceğini söyledi.

Salı günü yerel saatle 12'den itibaren evden acil market alışverişi ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve işe gitmek dışında hiçbir sebeple çıkılmaması gerektiğini söyleyen Macron, bu önlemlerin en az iki hafta süreyle devam edeceğini açıkladı. Buna göre yasaklara uymayanlar cezalandırılacak.

Macron, "Sizden istediğim şeyin eşi görülmemiş olduğunun farkındayım, ama durum bunu gerektiriyor. Savaştayız. Başka bir orduya ya da ulusa karşı savaşta değiliz. Ama düşman tam burada, görünmez, yakalanması zor ancak ilerleme kaydediyor" dedi.

Virüsten etkilenenlerin sayısının ülkede her üç günde bir ikiye katlandığını belirten Macron, virüsün etkisini en fazla gönderdiği Almanya sınırındaki bir askeri hastanenin kullanılacağını söyledi.

Fransa'da çoktan bar ve restoranlar, okullar ve kayak merkezleri kapatılmış durumda.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner de 100 bin polisin karantinayı uygulayabilmek için görevlendirileceğini, ülke genelinde kontrol noktaları oluşturulacağını, hem araçlı yolcuların hem yayaların bu kontrol noktalarında seyahatlerinin amacını bakanlıktan alınan bir belgeyle kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Daha önce yapılan uyarılara uyulmadığı için bu kadar sert önlemler alındığı belirtiliyor.

Fransa'da 16 Mart itibarıyla 6633 kişi koronavirüse yakalandı, 148 kişi de hayatını kaybetti.

Pazar günü yapılacak olan yerel seçimin ikinci turu da ertelendi. Macron, "Şu an odaklanmamız gereken tek şey salgın hastalıkla mücadele olmalı. Hükümet gerektiğinde bu konuda önlem almak için kararname çıkarabilir" dedi.

Büyük ya da küçük ölçekli iş yerlerinin etkilenmemesi için toplamda 300 milyar euro değerinde kredi verileceğinin duyurulduğu açıklamada Macron, hiçbir Fransız şirketi iflas riskiyle karşı karşıya kalmayacak" dedi.

İSPANYA'DA ÖZEL SAĞLIK SİSTEMİ DEVLETİN KONTROLÜNE GİRİYOR

Son dönemde koronavirüs vakalarında hızlı bir artış yaşayan İspanya'da Sağlık Bakanı Salvador Illa özel hastanelerin ülkedeki genel sağlık sisteminin kontrolüne gireceğini açıkladı.

İspanyol El Pais gazetesi, İspanyol hükümetinin Pazar günü koronavirüsle mücadelede "şimdiye kadar görülmemiş" önlemler alma kararı verdiğini yazdı.

Bakan Salvador Illa Pazar gecesi düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin pandemiyle mücadelede özel sağlık hizmetinden gerekli hallerde her açıdan faydalanacağını kaydetti.

Hükümet Pazar günü ayrıca maske, eldiven, tıbbi ya da farmasötik ürünlere ya da bu ürünleri üretme kapasitesine sahip şirketlerin 48 saat içinde yetkililere haber vermelerini istedi, aksi takdirde cezalarla karşılacağı bildirildi.

İspanya'da 9 bin 942 vakanın 2 bine yakını pazartesi günü tespit edildi. 342 de ölüm var.

İSVİÇRE'DE 8 BİN ORDU MENSUBU VİRÜSLE MÜCADELEYE DESTEK OLACAK

İsviçre hükümeti bugüne kadarki uygulamalarının koronavirüsün yayılımını engellemekte başarısız olduğunu açıklayarak olağanüstü hal ilan etti.

İsviçre komşularıyla sınır kontrolüne de başlayacağını duyurdu.

Ülkeye yalnızca İsviçre vatandaşları, oturma izni olanlar ve iş seyahatlerine gelenler alınacak.

Olağanüstü hâl önlemleri kapsamında restoranlar kapatılacak, kamusal etkinlikler iptal edilecek, 8 bin ordu mensubu koronavirüsle mücadele çalışmalarına yardım edecek.

Hastaneler ve kliniklerde yalnızca acil vakalar kabul edilecek.