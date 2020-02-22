Avrupa’da koronavirüs paniği!

Yeni Corona virüs salgını nedeniyle Çin’in dışında İtalya ve İran’da da ölümler başladı.

ABD’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 34’e yükselirken Virüs, İsrail ve Lübnan’da da görüldü.

İtalya’da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti….Ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalya’nın Codogno kenti ise , 6 kişide korona virüsü tespit edilmesiüzerine karantin altına alındı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, aldıkları önlemler kapsamında; 10 yerleşimde tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetlerinin bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

Diğer yandan, Brüksel’de bütçe konulu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi çıkışında basınına konuşan İtalya Başbakanı GiuseppeConte, “Yeni vakalar olmasına rağmen durum kontrol altında. Halkımız endişelenmemeli. Bir planımız var ve onu uyguluyoruz” ifadesini kullandı.

Conte, Brüksel’deki zirvenin ardından gece yarısı acil durum değerlendirmesi için Roma’da Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne giderken, yaptığı açıklamada ise “Gerekli tüm önlemler alındı, gerekirse başka önlemler de almaya hazırız” dedi.

Ölümcül virüs, İran’dan sonra İsrail ve Lübnan’a da sıçradı.

Her iki ülkede de ilk kez Corona virüs vakası görüldü. İran’dan Lübnan’a giden bir kadında virüse rastlandığı, kadının Beyrut’ta karantina altına alındığı belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı ise Japonya’da 14 gün boyunca karantinada kalan yolcu gemisinden tahliye edilip İsrail’e dönen bir kadında virüs görüldüğünü açıkladı.

Yolcu gemisinden tahliye edilen diğer 10 İsraillide ise virüs çıkmadı.

Bu arada İran’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Başkent Tahran’ın yanı sıra Kum ve Gilan gibi kentlerde de Corona virüs görüldü.

İran Sağlık Bakanlığı virüsün tüm şehirlere yayılmış olmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Irak, Coronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı.

Çin dışında en çok virüs vakasının görüldüğü Güney Kore’de ise virüsten bir kişi daha hayatını kaybetti.

Virüsün yayılmasını kontrol altına almak için önlemler artırıldı.

Ülkenin güneyindeki Daegu ve Cheongdo şehirleri özel bakım bölgeleri ilan edildi.

2 şehirdeki bazı askerlerde Corona virüs görülmesinin ardından tüm askeri üsler kapatıldı.

ABD’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 34’e yükseldi.

Öte yandan Korona virüsü karantinasının çarşamba günü itibariyle sona erdiği Japonya’daki gemiden, 970 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Bu arada Kiev-Moskova seferini yapan tren , korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.