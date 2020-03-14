  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Avrupa'da Koronavirüs Tehdidi Büyüyor

» »
Avrupa'da Koronavirüs Tehdidi Büyüyor
Avrupa'da Koronavirüs Tehdidi Büyüyor

:İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 32 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Tribune de Geneve'de yer alan haberde, İsviçre'de ilk kez bu yaşta bir kişinin koronavirüsten öldüğüne dikkati çekildi.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı bin 1125'e, ölü sayısı  7'ye yükseldi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças’ın eşinde koronavirüs tespit edildi.

Polonya’da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni katı önlemlerin hayata geçirileceği açıklandı.

Başbakan Mateusz Morawiecki, yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi itibarıyla 10 gün boyunca yabancıların ülkeye girişine izin verilmeyeceğini, bu önlemin 20 veya 30 güne çıkartılabileceğini söyledi.

Morawiecki, iç tren ve uçak seferlerinin askıya alındığını, pazar günü itibariyle uluslararası uçak ve tren seferlerinin de durdurulduğunu dile getirdi.

Sınır kapılarının yük taşımacılığı için açık tutulacağını kaydeden Morawiecki, 50 kişi ve üzeri katılımlı toplantıların iptal edileceğini, alışveriş saatlerinin sınırlandırılacağını, restoran, kafeterya, bar gibi gastronomi işletmelerinin belirli bir süre zarfınca kapatılacağını açıkladı.

DANİMARKA SINIRLARI KAPATIYOR

Danimarka'nın bugün yerel saatle 12.00'den itibaren sınırlarını kapatacağı belirtildi.

Açıklamayı bir basın toplantısıyla duyuran Başbakan Mette Frederiksen, sınırları polislerin koruyacağını, askerlerin de onlara refakat edeceğini ve "iyi bir nedeni olmayan" kişilerin ülkeye giremeyeceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'nın artık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump, ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek verdi14 Mart 2020 Cumartesi 10:42
  • İdlibli Ahmad: Biz ölümle yaşamaya alıştık, korona umurumuzda değil14 Mart 2020 Cumartesi 10:39
  • Koronavirüsün yayılma hızı neden önemli?13 Mart 2020 Cuma 23:41
  • Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi13 Mart 2020 Cuma 19:39
  • İstanbul Ekonomi Araştırma: 'Koronavirüs aşısı bulunsaydı yaptırmazdım' diyenlerin oranı yüzde 44.213 Mart 2020 Cuma 18:46
  • Can kaybının 514'e çıktığı İran'da koronavirüs önlemleri13 Mart 2020 Cuma 18:10
  • Ebola'yı keşfeden bilim insanından corona virüs açıklaması: "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü"13 Mart 2020 Cuma 17:30
  • Nargileye koronavirüs uyarısı: Virüs riskini arttırıyor13 Mart 2020 Cuma 17:09
  • Koronavirüs: Güney Kore'nin mücadele yöntemleri neden örnek gösteriliyor?13 Mart 2020 Cuma 16:52
  • Yeniboğaziçi Belediyesi Covid-19’a Karşı İlaçlama13 Mart 2020 Cuma 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti