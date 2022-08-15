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Avrupa'da Kuraklık: 500 Yılın En Kötüsü Olabilir

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Bilim insanları, Avrupa'da halihazırda yaşanan kuraklığın, 500 yıldan fazla süredir görülen en şiddetli kuraklık olabileceğini belirtiyor.
Avrupa'da Kuraklık: 500 Yılın En Kötüsü Olabilir

Avrupa, rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklarla kavrulmaya devam ediyor.

Nehirleri kurutan ve ekinlerin zarar görmesine neden olan kuraklık; nakliye, enerji ve gıda üretimi konusunda ciddi olumsuzluklara yol açıyor.

Avrupa’nın batı, orta ve güneyinde neredeyse 2 aydır kaydadeğer bir yağışın görülmemesiyle meteorologlar, kıtadaki kuraklığın 500 yıldan fazla bir süredir görülen en ciddi boyutlara ulaşmış olabileceğine dikkat çekiyor.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nden Andrea Totti, bu yılki durumu henüz sona ermemesi nedeniyle tam olarak analiz etmediklerini belirterek, “Son 500 yılda 2018’deki kuraklığa benzer bir olay olmamıştı. Ancak bu yıl, bence daha kötü.” ifadesini kullandı.

Totti, kıtadaki kuraklığın hem kuzey hem güney bölgelerde artabileceğine dikkat çekti.

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