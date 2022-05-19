  • BIST 2.393,61
  • Altın 931.133
  • Dolar 15.9635
  • Euro 16.7673
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

Avrupa'da maymun çiçeği virüsü alarmı

» »
İngiltere'de maymun çiçeği virüsü vakaları 9'a yükseldi. İspanya ve Portekiz'de de maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçildi.
Avrupa'da maymun çiçeği virüsü alarmı

İngiltere'de 2 maymun çiçeği (monkeypox) virüsü vakasının daha tespit edilmesiyle 6 Mayıs'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 9'a çıktı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakaların virüsünün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı olmadığını, bu nedenle bireylerin bulaşma yoluyla enfekte olmasının mümkün olduğunu bildirdi.

UKHSA, yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.


Ajans, yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı.

MADRİD'DE 8, LİZBON'DA 5 VAKA

İspanya ve Portekiz'de de Sağlık Bakanlıkları, maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçti.

Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı.

Madrid'deki hastaların sağlık durumlarının iyiye gittiği bilgisi paylaşıldı.

İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi de Madrid'de tespit edilen 8 vakanın maymun çiçeği virüsü olduğu konusunda ortak bir görüş olmasına rağmen kesin sonuçların analizlerin tamamlanmasının ardından belli olacağını duyurdu.

"HER TÜRLÜ OLASILIĞA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

İspanya Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da görülen maymun çiçeği vakaları arasında bir bağlantı olup olmadığının da araştırıldığını söyledi.

Simon, "Şu anda çok yeni ancak her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmalıyız. Virüsün bulaşması çok düşük bir olasılık olsa da tamamen dışarıda bırakacağımız bir ihtimal değil. O yüzden temkinli olmalıyız. Tüm olasılıklar için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mitsotakis:Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul edmeyeceğiz18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:59
  • Zelenskiy: Diktatörün kaybedeceğinden eminim18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:50
  • Almanya: Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceğine eminiz17 Mayıs 2022 Salı 22:34
  • Gözler İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinde17 Mayıs 2022 Salı 20:53
  • İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye'ye gelmiyor17 Mayıs 2022 Salı 11:20
  • Finlandiya Komünist Parti Genel Sekreteri Tiina Sandberg: Bu hayalin faturası ağır olur17 Mayıs 2022 Salı 10:56
  • AB, Rus petrolünün yasaklanması konusunda anlaşmaya varamadı17 Mayıs 2022 Salı 10:31
  • Rus sınırına dayandılar!17 Mayıs 2022 Salı 09:49
  • Gates, "Buna hâlâ gülmem gerekiyor" dedi17 Mayıs 2022 Salı 09:40
  • Fransa Başbakanı Castex istifa etti17 Mayıs 2022 Salı 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti