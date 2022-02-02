  • BIST 2.002,24
  • Altın 776.22620
  • Dolar 13.4609
  • Euro 15.2188
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Avrupa’da Nükleer Enerji Santrali Çatlağı

» »
Avrupa Birliği'nde nükleer enerji santrali çatlağı yaşanıyor.
Avrupa’da Nükleer Enerji Santrali Çatlağı

Avrupa Komisyonu’nun bazı nükleer enerji santrallerine yatırımı “sürdürülebilir” kategorisine almayı gündeme getirmesi Avrupa Birliği içerisinde gerilim yarattı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun bu yöndeki planına karşı yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu’nun AB için hazırladığı iklim planları ve yatırım rehberini yayınlamasının ardından Twitter’dan açıklama yapan Nehammer’e çok sayıda destek geldi. Nehammer, “Nükleer enerji, ne yeşil ne de sürdürülebilirdir. AB’nin kararını anlayamıyorum. Yasal süreci başlatmada Çevre Bakanımız Leonore Gewessler’e tam destek veriyorum” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun belirli kısıtlamalar ve oranlar getirdiği yeni tasarı bugün kamuoyuna duyuruldu. Bazı konularda anlaşma sağlanamazken ve belirsizlik hakimken Avrupa Komisyonu’nun aldığı kararda bazı doğalgaz ve nükleer enerji santrallerinin “çevreci” olarak tanıtılması sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AİHM'e başvuru süresi kısaldı02 Şubat 2022 Çarşamba 12:02
  • Rusya-Ukrayna gerilimi: Vekillerden Türk bayraklı eylem02 Şubat 2022 Çarşamba 11:09
  • Gürcistan'da rekor vaka artışı02 Şubat 2022 Çarşamba 11:01
  • BM, yapay zeka temelli eşleştirme platformu kurdu01 Şubat 2022 Salı 21:35
  • Polonya, Ukrayna'ya Savunma Desteği Vermeye Hazır01 Şubat 2022 Salı 20:41
  • Danimarka, Rekor Vaka Sayısına Rağmen Tüm Covid Kısıtlamalarını Kaldırıyor01 Şubat 2022 Salı 20:28
  • İspanya Meclisi, Katolik Kilisesi'nin Çocuklara Cinsel İstismar İddialarını Araştıracak01 Şubat 2022 Salı 17:52
  • Fransız Gazeteci Pascal-Moussellard'a Göre Fransa'da Demokrasi Acı İçinde Kıvranıyor01 Şubat 2022 Salı 17:40
  • İtalya Başbakanı Draghi İle Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna Krizini Telefonda Görüştü01 Şubat 2022 Salı 17:23
  • Belgrad Belediye Meclisi "Mladic Ve Karadzic'in Duvar Resimlerini Kaldırma" Teklifini Reddetti01 Şubat 2022 Salı 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti