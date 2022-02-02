Avrupa’da Nükleer Enerji Santrali Çatlağı

Avrupa Komisyonu’nun bazı nükleer enerji santrallerine yatırımı “sürdürülebilir” kategorisine almayı gündeme getirmesi Avrupa Birliği içerisinde gerilim yarattı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun bu yöndeki planına karşı yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu’nun AB için hazırladığı iklim planları ve yatırım rehberini yayınlamasının ardından Twitter’dan açıklama yapan Nehammer’e çok sayıda destek geldi. Nehammer, “Nükleer enerji, ne yeşil ne de sürdürülebilirdir. AB’nin kararını anlayamıyorum. Yasal süreci başlatmada Çevre Bakanımız Leonore Gewessler’e tam destek veriyorum” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun belirli kısıtlamalar ve oranlar getirdiği yeni tasarı bugün kamuoyuna duyuruldu. Bazı konularda anlaşma sağlanamazken ve belirsizlik hakimken Avrupa Komisyonu’nun aldığı kararda bazı doğalgaz ve nükleer enerji santrallerinin “çevreci” olarak tanıtılması sosyal medyada gündem oldu.