Avrupa’da Omicron Kabusu Bitmek Bilmiyor

Orta Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 851 bini geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19'dan en fazla can kaybı İngiltere'de oldu.

Avrupa’da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor.

Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 305 bin 322 vaka tespit edilirken, 225 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’da bir günde 184 bin 615 kişide Covid-19 tespit edildi ve 316 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere’de vaka sayısı 109 bin 133 olarak açıklanırken, can kaybı 335’e ulaştı.

Almanya’da vaka sayısı 93 bin 154 olarak açıklandı ve can kaybı 261 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya’da 159 bin 161 vaka tespit edilirken, 112 kişi hayatını kaybetti.

BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 851 BİNİ GEÇTİ

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 851 bin 385 olarak kaydedildi.

Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1249 olarak açıklandı.