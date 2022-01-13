  • BIST 2.080,12
  • Altın 789.83181
  • Dolar 13.5873
  • Euro 15.5831
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Avrupa’da Omicron varyantının etkisi artıyor

» »
Avrupa’da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik yükselişler görüldü.
Avrupa’da Omicron varyantının etkisi artıyor

Avrupa’da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik yükselişler görüldü.

Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 361 bin 719 vaka tespit edilirken, 246 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da bir günde 196 bin 224 kişide Covid-19 tespit edildi ve 313 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere’de vaka sayısı 129 bin 587 olarak açıklanırken, can kaybı 398’e ulaştı. Almanya’da vaka sayısı 80 bin 542 olarak açıklandı ve can kaybı 331 olarak kaydedildi.

Son olarak İspanya’da 179 bin 125 vaka tespit edilirken, 125 kişi hayatını kaybetti.

BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 947 BİNİ GEÇTİ

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 947 bin 197 olarak kaydedildi.

Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1413 olarak açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polonya’nın Belarus Sınırında 240’tan Fazla Göçmenin Öldürüldüğü İddia Edildi12 Ocak 2022 Çarşamba 19:33
  • Alman Parlamentosunda Kovid-19 Tedbirleri Sertleştirildi12 Ocak 2022 Çarşamba 16:57
  • Alman süpürge şirketi Fransız siyasetçilere isyan etti: İsmimizi kullanmayın12 Ocak 2022 Çarşamba 13:52
  • Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor12 Ocak 2022 Çarşamba 10:56
  • Hırvatistan, Bosna Hersek'te Olası Tüm Ayrılıkçı Eylemlere Karşı11 Ocak 2022 Salı 19:42
  • Almanya’da Soma Madencisini Tekmeleyen Yusuf Yerkel’e Tepki Var11 Ocak 2022 Salı 16:45
  • Hollanda'da enflasyon aralıkta son 40 yılın zirvesine ulaştı11 Ocak 2022 Salı 14:45
  • Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Kazak kardeşlerimizin yanında olmak ortak sorumluluğumuz11 Ocak 2022 Salı 14:31
  • Almanya'da sosyal medyada yeni dönem: İşlenen suçlar BKA'ya bildirilecek11 Ocak 2022 Salı 14:13
  • İsveç Savunma Bakanı: Rusya tüm Avrupa'yı tehdit eder duruma geldi11 Ocak 2022 Salı 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti