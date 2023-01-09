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Avrupa'da sağlık sistemi çöküşünün önüne geçilemiyor

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Koronavirüs salgınında kötü sınav veren Avrupa, yeni bir sağlık kriziyle karşı karşıya. Birçok ülkede sağlık çalışanlarının azlığı, grevler ve bulunamayan ilaçlar nedeniyle sistem çökmenin eşiğine geldi.
Avrupa'da sağlık sistemi çöküşünün önüne geçilemiyor

Avrupa'da bazı acil servislerde bekleme süresi 90 saati buluyor. Hastalar, koridorlarda tedavi görüyor. İlaç tedariki sıkıntısı zorluyor. 

Kırmızı alarmın verildiği ülkelerin başında Fransa geliyor. Hastanelerdeki kapasite sorunu ve personel eksikliği sağlık sistemini vurmuş durumda.

 

Fransa'nın bazı bölgelerinde acil servise başvuran hastalar, tedavi olmak için en az 12 saat, zaman zaman 90 saat bekliyor.

Almanya'da gerek koronavirüs gerekse mevsimsel hastalıklar nedeniyle birçok sağlık personeli izinde.

Hastanelerin hem yetişkin hem çocuk kliniklerinde boş yatak kalmadı. Ülkedeki ilaç krizi de hala çözülebilmiş değil.

7 milyon hasta tedavi bekliyor

İngiltere'de de sağlık sistemi, acil servislerdeki yükü kaldıramıyor.

Tedavi bekleyenlerin sayısının 7 milyonu geçtiği ülkede İngiltere Doktorlar Birliği, acil servislerdeki durumun kaotik olduğunu söylüyor.

 

İngiltere'de hastane krizi: Hastalar otellere yerleştiriliyor

 

İngiltere Doktorlar Birliği verilerine göre, geç müdahale sebebiyle acil servislerde her hafta 500 kişi hayatını kaybediyor.

İngilizler, ulusal sağlık sisteminde düzenlemeye gidilmesi gerektiğini düşünüyor.

480 bin kişinin üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalandığı Avusturya'da da ilaç tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.

Yaklaşık 500 ilaç kalemine hastalar hala erişemiyor. 

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