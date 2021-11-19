Avrupa’da savaş hali: Bölge corona virüsünün pençesinde

Avrupa, önlemlerin kaldırılması ve soğuk hava dalgasının başlamasıyla birlikte corona virüsünün pençesine düştü…

Doğu Avrupa'da her yüz bin kişiden 1500'ü hasta ve çoğu da hastaneye kaldırılırken Almanya'da vaka sayıları rekor kırıyor.

Dün bir günde 65 bin yeni vaka çıkarken, bugün de sayı 59 bine yaklaştı ve bir günde 235 kişi can verdi. Bazı hastanelerde, aşılı olup da yoğun bakıma kaldırılanların oranı yüzde 30'u buluyor. Noel pazarlarının kapanması da tartışılıyor.

Almanya'da eyaletlere, “aşısızlara kapanma kararı” için yetki verildi. Özellikle Güney Almanya'da sayılar çok yüksek ve ambulanslar her gün yüzlerce hastayı getiriyor.

Almanya’da Covid-19 hastalarını taşıyan ambulanslar, hastaları hastaneye bırakmak için saatlerce bekleyerek kuyruk oluşturdu.

HASTANE ÖNÜ, AMBULANS DOLU

Kuzey Bavyera'daki Rottal-Inn Hastanesi'nin önünden personelin çektiği fotoğraflar her şeyi ortaya koyuyor.

19 tane ambulans, acilin önünde içinde corona virüsüne yakalanmış hastalarla sıra bekliyor. Sadece bir günde 23'ü yakınları, 50'si ambulanslar tarafından 73 hasta getirildi ve bunların dördü yoğun bakıma alındı.

Ambulanslardaki hastaların tamamının alınmasının 5 saati bulduğu açıklandı. Bu bölgede günlük enfeksiyon değeri 1400'e yaklaştı. Bazı hastalar çevre il ve ilçelere gönderiliyor. Sadece Bavyera eyaletinde 865 kişi yoğun bakımda.

AVUSTURYA TAM KAPANIYOR

Nüfusu 8.9 milyon olan Avusturya'da günlük vaka 14 bini aştı. Pazartesiden itibaren Yukarı Avusturya ve Salzburg Eyaleti, aşılı- aşısız herkes için “yeniden kapanma”yı başlatıyor.

Bazı yayın organları, ülke çapında kapanmaya doğru gidildiğini vurguluyor. Buna göre, geçen yıl olduğu gibi her yer, restoranlar bile kapatılacak, etkinlikler yasaklanacak. Okulların da kapatılması gündemde.

Hükümet, genel bir sokağa çıkma yasağından mümkün olarak kaçınmaya çalışıyor ama eyaletler tek tek bu kararı almaya başladı. Federal hükümet ile eyalet hükümetleri karantinanın boyutunu belirlemek için tekrar toplanıyor.

İSVİÇRE DE 5 KANTONDA FIRLADI

Yaz başından bu yana corona sayılarının düşüklüğü ile övünen İsviçre'de de 5 kantonda corona virüsü vaka sayıları geçen yılı geçti. Orta ve Doğu İsviçre'deki Nidwalden, Schwyz, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden ve Obwalden'de 14 günlük enfeksiyon değeri 1100 ile 1500 arasında.

Zenginlerin kantonu St. Gallen'de de 1000 barajı aşıldı. Yoğun bakım üniteleri yeniden dolmaya başladı. Ülkede günlük vaka sayısı 6000'i aştı.

VE DİĞER ÜLKELERDE DURUM

Avrupa'nın özellikle doğusu ve güneyi corona sayılarında rekorlar kırıyor. Güneydeki Cebelitarık’ta enfeksiyon değeri 1528.

Slovenya 1094, Hırvatistan 886, Slovakya 816, Çekya 815, Hollanda 678, Belçika 658, İrlanda 613, Macaristan 546, Litvanya 510 bulaşma değeri ile başı çekiyor. Bu ülkelerde de, kısmi ya da tamamen kapanma tartışılıyor.