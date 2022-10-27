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Avrupa'da şiddet yükseliyor, uyuşturucu kullanımı artıyor

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Avrupa'da şiddet yükseliyor, uyuşturucu kullanımı artıyor
Avrupa'da şiddet yükseliyor, uyuşturucu kullanımı artıyor

Avrupa'da suç oranları artıyor. İsveç'te şiddet olayları, son 10 yılın en yüksek seviyesinde. Almanya'da siyasi suçlar yüzde 23 arttı. İtalya'da da geçen yıl 21 bin olan hırsızlık vakaları, 2022'de şimdiden 27 bini geçti. Kıtada uyuşturucu kullanımı da rekor kırmaya devam ediyor.

İsveç, günden güne artan şiddet olaylarıyla gündemde.

İskandinav ülkesinde son 10 yılda yaşanan silahlı saldırıların oranı, Avrupa diğer ülkelerine kıyasla çok yüksek.

İsveç Ulusal Suçları Önleme Konseyi'nin raporuna göre, Avrupa'da, yılda bir milyon kişide 1,6'sı saldırı sonucu yaşamını yitirdi,

Geçen 10 yılın verileri incelendiğinde, bu oran İsveç'te bir milyonda 4.

İtalya'nın başı hırsızlıkla dertte

İtalya'nın başı da hırsızlık vakaları ile dertte. Emniyet kaynaklarına göre, başkent Roma'da geçen yıl 21 bin hırsızlık vakası meydana geldi.

2022'nin başından bu yana ise sayı 27 bini geçti. On binlerce vakada yakalanan hırsız sayısı sadece 38.

Almanya aşırı sağ şiddetiyle mücadele ediyor

Almanya'da ise siyasi suçlar yükselişte...

2020'ye kıyasla geçen yıl siyasi saikle işlenen suçlar yüzde 23 arttı, son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Üstelik bu suçlarla birlikte şiddet eylemleri de yaşandı.

Kayda geçen 55 binden fazla suçun büyük çoğunluğu aşırı sağ çevrelerce işlenirken, bu suçlara karışanlar arasında terör örgütü PKK yandaşları da dikkat çekiyor.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'e göre, kıtada uyuşturucu da yayılıyor.

Batı Avrupa'da son dört yılda ele geçirilen uyuşturucu, her yıl bir öncekinin rekorunu kırdı.

2021'de en az 240 ton uyuşturucu maddeye el konuldu. 

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