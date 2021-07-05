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Avrupa’da Sinovac Yasağı Gevşiyor

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Türkiye'de yaygın olarak uygulanan corona virüs aşılarının başında gelen Sinovac aşısına yönelik Avrupa Birliği'ndeki katı tutum yumuşuyor.
Avrupa’da Sinovac Yasağı Gevşiyor

Türkiye'de yaygın olarak uygulanan corona virüs aşılarının başında gelen Sinovac aşısına yönelik Avrupa Birliği'ndeki katı tutum yumuşuyor. Yedi AB üyesi ülke turistik seyahatlerde Sinovac aşısını da kabul etmeye başladı.

Avrupa Birliği, aşı süreçlerini tamamlayan üçüncü ülke vatandaşlarının zorunlu olmayan seyahatlerine yönelik kısıtlamaları gevşetmeye başladığında cevabı en çok merak edilen sorulardan biri Türkiye’de yaygın şekilde uygulanan Çin Sinovac aşısının kabul edilip edilmeyeceğiydi.

AB ülkeleri başlangıçta bu aşıya son derece mesafeli yaklaştılarsa da gelinen aşamada değişmeye başlayan bir tavır söz konusu. AB’nin 27 üyesinden yedisi bu aşıdan olanların da zorunlu olmayan seyahatlerine izin veriyor.

7 ÜLKEDEN YEŞİL IŞIK

Yapılan habere göre aşı sürecinin tamamlandığının kanıtlanması ve gelinen ülkenin yüksek riskli ülkeler arasında bulunmaması şartıyla Sinovac aşısı yaptıran kişilerin girişine yeşil ışık yakan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İspanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya ve Finlandiya.

Sinovac aşısı olan ve iki dozu tamamlayan Türk vatandaşlarının da, vize vb. şartları yerine getirmek kaydıyla, aşı olmayanlara uygulanan kısıtlamalardan muaf olarak bu ülkelere seyahat etmelerinin önünde engel yok. Önümüzdeki dönemde AB’de bu ülkelere yenilerinin eklenmesi ihtimali var.

DSÖ ACİL KULLANIM ONAYI VERMİŞTİ 

AB, mayısta, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan ya da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil kullanım listesinde yer alan aşılardan olan üçüncü ülke vatandaşlarının zorunlu haller dışında da AB’ye seyahat edebilmesi yönünde karar verdi.

EMA onaylı aşılar AB ülkelerinde otomatik kabul görüyor. Sinovac’a yönelik yaklaşımda değişikliğin başlamasında ise bu aşının DSÖ listesine girmiş olması etkili oldu.

Daha önce BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarına onay veren EMA’nın Sinovac’a ilişkin mayıs başında başlattığı ön değerlendirme süreci de sürüyor.

Sinovac aşısı Çin başta olmak üzere Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 33 ülke tarafından kullanılıyor. Vatandaşlarına bu aşıyı yapan AB ülkesi ise yok.

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