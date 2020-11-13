Avrupa'da "siyasal İslam'a yasak" tartışması

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un çarşama günü siyasal İslam'ın yasaklanacağına ilişkin açıklamasına Avrupa Parlamentosu'ndaki muhafazakarlardan destek geldi.

Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı ve Almanya Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Manfred Weber, "Radikal İslamcıların siyasi kolu Avrupa'daki liberal düzenlerimiz için bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Avusturya'nın yasaklama girişimini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Weber, "Nasıl sağcı ve solcu aşırılık yanlılarına taviz vermiyorsak, radikal İslamcılarla da mücadele etmeliyiz " diye konuştu.

"Nefret aşılayan kişilerin özgür ve demokratik toplumumuzda yeri yoktur ve bu da yasal olarak açıklığa kavuşturulmalıdır" diyen Weber, Avrupa çapında potansiyel tehditlerin derlendiği bir veri dosyası oluşturulması çağrısında bulunurken, dış sınırların daha iyi korunması gerektiğine de vurgu yaptı.

"Terör barışçıl Müslümanlar için de tehdit"

Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Sekreteri Paul Ziemiak da Die Welt gazetesinin Cuma günkü nüshası için kaleme aldığı bir makalede, İslamcı terörle mücadelede, hukuk devleti olarak daha sert önlemlere başvurulması ve önleme girişimlerinin ihtiyatlı olarak uygulanması çağrısı yaptı. CDU'nun dini değerleri olan bir parti olduğunu ifade eden Ziemiak, parti adında geçen Hristiyan kavramı gereği dini yaşamı takdir etmeyi taahhüt ettiklerini kaydetti. CDU'lu politikacı, "Terör tüm barışçıl Müslümanları da tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

Almanya'da görev yapacak imamların Almanya‘da yetiştirilmesi gerektiğini savunan CDU Genel Sekreteri, okullarda görev yapan İslam din bilgisi öğretmenlerinin camilerde imam olarak çalışabilmelerine olanak sağlanabileceğini söyledi.

Bakanlar ortak önlemleri konuşuyor

Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinin içişleri ve adalet bakanları , bugün terörle mücadelede atılacak ortak adımları görüşüyorlar. Bu bağlamda Fransa ve Avusturya'daki terör saldırılarıyla ilgili hazırlanan ortak taslak metinde, "Yetkili makamların terör eylemlerinin önlenmesi için gerekli olan dijital verilere erişimi, temel haklara uygun olacak şekilde güvence altına alınmalı ve geliştirilmelidir" denildi.

AB içişleri ve adalet bakanları Aralık ayı başında iç güvenlik ve ortak polisiye önlemler hakkında bir konsept açıklamayı hedefliyor.