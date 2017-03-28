Avrupa'da Türk finali

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupasında Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi finale yükseldi.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı 81-68 yenerek finale yükseldi.

Galatasaray karşısında ilk maçı 87-81 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, ikinci karşılaşmada da rakibine şans tanımadı ve finalde Bellona AGÜ'nün rakibi oldu.

İki takımın da sert savunma yaparak başladığı karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi, pota altında bulduğu basketlerle ilk 5 dakikayı 8-3 üstünlükle geçti. Sarı-kırmızılıların yaptığı top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi, Bahar Çağlar ve McBride ikilisinin dış şutlarıyla farkı açtı ve ilk çeyreği 16-9 önde tamamladı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Galatasaray, peş peşe bulduğu basketlerle 12. dakikada farkı 4 sayıya (18-14) indirdi. Carson'un üç sayılık isabetiyle farkı yeniden 7 sayıya çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi, pota altında bulduğu basketlerle 16. dakikada skoru 29-18 yaptı. Galatasaray'ın farkı azaltma çabalarına karşılık vermekte güçlük çekmeyen ev sahibi ekip, Carson ve McBride'ın etkili olduğu çeyreği 41-30 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 8-0'lık seri yaparak farkı açmayı başaran Yakın Doğu Üniversitesi, 25. dakikada skoru 53-37'ye getirdi. Savunmasını sertleştiren ve rakibinin pota altından skor üretmesine izin vermeyen Galatasaray, Traore ve Jefferson'ın etkili olduğu dakikalarda 9-0'lık seri yakalayarak farkı 5 sayıya (55-50) indirdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodu, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 59-52 üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray son çeyreğe Papova'nın üç sayılık basketiyle başlarken, sarı-kırmızılı ekip Silva'nın sayılarıyla 33. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 61-58. Yakın Doğu Üniversitesi, pota altından ve dış atışlardan bulduğu basketlerle 9-0'lık seri yaparak, son 3 dakikaya girilirken skoru 70-58'e getirdi. McBride ve Carson'un sayılarıyla üstünlüğünü kaybetmeyen Yakın Doğu Üniversitesi, mücadeleyi 81-68 kazanarak FIBA Avrupa Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Bellona AGÜ-Yakın Doğu Üniversitesi finali

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final maçları tamamlanırken, Galatasaray'ı eleyen Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u saf dışı bırakan Bellona AGÜ finale yükseldi.

Organizasyonda şampiyon olacak takım, 5 ve 12 Nisan tarihlerinde oynanacak müsabakaların ardından belli olacak. İlk maç 5 Nisan Çarşamba günü Kayseri'de, rövanşı ise 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

"Hem Türkiye Kupası'nı kazandık hem de Avrupa'da final oynuyoruz"

Maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Kalaycıoğlu, "Hem Türkiye Kupası'nı kazandık hem de Avrupa'da final oynuyoruz. Çok büyük bir başarı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin bayrağını en yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Umarım bu başarılarımızı kupayla taçlandırırız." diye konuştu.

Tecrübeli başantrenör, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil ettiklerini söyleyerek, "Bunun onurunu yaşıyorduk. Şimdi onlara verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için daha da mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Kupası'nda final oynadık, şimdi burada finale çıktık"

Maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Avcı, "Güzel bir maç oldu, böyle olacağını da biliyorduk. İlk yarıda istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Galiba ilk maçın etkisinde kalmışız. Ama ikinci yarı oyuncular farklı bir oyun sergiledi. Çok iyi savunma yaptık. Zaten seyircimiz önünde çok iyi oynuyoruz." diye konuştu.

Mücadele ettikleri her kulvarda hep en üstü hedeflediklerini aktaran Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri'de Avrupa maçlarında 5-6 senede sadece iki kez kaybettik. Bu da salonumuzun bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi finale kaldık. Avrupa kupalarında üçüncü kez finale kalmak büyük bir başarı. Finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacağız. Bizden bütçe olarak çok üstün bir takım. Her yerde en üstte olma istediğimizi hep dile getirdik. Her platformda da bunu gösterdik. Türkiye Kupası'nda final oynadık, şimdi burada finale çıktık. Sıra kupa kazanmaya geldi. İlk maç kendi sahamızda olacak. Bu atmosferi daha iyi duruma getirip, artık Kayseri'ye bir kupa hediye etmek istiyoruz."