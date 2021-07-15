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Avrupa'da Yaz Ortasında Etkili Olan Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi!

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Almanya ve Belçika'da etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına sebep olurken hayatı da olumsuz etkiledi.
Avrupa'da Yaz Ortasında Etkili Olan Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi!

Almanya ve Belçika'da etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına sebep olurken hayatı da olumsuz etkiledi. Almanya'da 42 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

Almanya’nın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına sebep olurken hayatı da olumsuz etkiledi. Yetkililer 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

Bavyera eyaletinin Oberfranken bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle birçok caddeyi ve bodrum katlarını su bastığı, Hof kentinde caddelerin kapatıldığı aktarıldı.

Chemnitz polisi ise Saksonya eyaletinin Jöhstadt kentindeki yoğun yağış sonrasında oluşan sele kapılan bir kişinin arandığı aktarıldı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Hagen kentinde de şiddetli yağışın su baskınlarına sebep olduğu bildirildi.

Hagen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin itfaiyeyi arayarak bodrum katlarındaki suyun çıkarılmasını istediği ifade edildi.

Hagen Belediyesi de su baskını sebebiyle bir yaşlılar yurdunun tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Düsseldorf yakınlarındaki Erkrath Belediyesi sosyal medyadan yaptığı duyuruda, yoğun yağışlardan dolayı kanalizasyon hatlarının dolduğunu belirtti.

Açıklamada, durumu daha da ağırlaştırmamak için duş alınmaması, banyo yapılmaması ve bulaşık makinalarının kullanılmaması yönünde halka çağrıda bulunuldu.

Rheinland-Pfalz eyaletinde ise Ren Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi sebebiyle gemi trafiğinin kısmen durdurulduğu kaydedildi.

Belçika’nın doğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışlar başta Liege olmak üzere çevre kasaba ve köylerde sele neden oldu.

Başta Liege olmak üzere çevre kasaba ve köylerde sele neden olan şiddetli yağışlar nedeni ile ülkede kırmızı alarm verildi. Meydana gelen seller nedeni ile çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, ev ve işyerlerini su bastı.

Ülkenin özellikle turizm tesislerinin yer aldığı Ardennes bölgesinde de etkili olan şiddetli yağışlar nedeni ile çok sayıda turist tatil yerlerini terk etmek zorunda kaldı. 

Kamp yapmak üzere bölgede bulunan vatandaşlarda şiddetli yağış nedeni ile zor anlar yaşarken, çok sayıda kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Şiddetli yağışlar sonucu oluşan maddi zararın boyutları henüz bilinmiyor. 

Meydana gelen sel ve su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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