Avrupa’da Zeynep Kasırgası alarmı

Avrupa'yı vuran Zeynep Kasırgası, birçok ülkeyi alarm durumuna geçirdi.

İngiltere’de Eunice olarak adlandırılan Zeynep Kasırgası nedeniyle kırmızı alarm uyarısı verilirken milyonlarca kişiye evlerinden çıkmama çağrısı yapıldı.

Ülkenin güneyinde saatte 127 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle okullar kapatıldı, çok sayıda uçuş iptal edildi. Cornwall ve Galler'de binlerce evde elektrikler kesildi.

Hükümet, dün kasırgaya karşıya alınması planlanan önlemleri görüşmek üzere acil olarak toplandı.

Yetkililer, kasırganın sel ve toprak kaymalarına, can ve mal kaybına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. İngiltere'nin kuzeyi ve Kuzey İrlanda'da son günlerde Dudley Fırtınası milyonlarca kişiyi etkilemişti.

ALMANYA'DA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Zeynep Kasırgası'nın İngiltere'nin ardından Almanya'yı da vurması bekleniyor.

Son günlerde Dudley (Ylenia) Fırtınası'nın üç kişinin ölümüne yol açtığı ve hayatı felç ettiği Almanya'da Zeynep Kasırgası'nın çok daha sert olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre Zeynep Kasırgası, Almanya'nın özellikle kuzeydeki bölgelerini saatte 140 kilometre hızla vuracak.

Alman Hava Durumu Servisi (DWD), kasırganın akşam saatlerine doğu ülkenin güneyine doğru ilerleyeceğini, yarın sabah itibarıyla hafifleyeceğini tahmin ediyor.

Almanya genelde kasırga ve fırtınalara uluslararası alanda bilinenden farklı isimler veriyor. Dudley Fırtınası ülkede Ylenia, Eunice Kasırgası da Zeynep ismiyle anılıyor. Ülkede vatandaşlar da para ödeyerek bu tür hava olaylarına isim verebiliyor.