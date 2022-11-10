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Avrupa’daki en sıcak ekim bu yıl kaydedildi

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Avrupa kıtasında en sıcak ekimin 2022’de kayıtlara geçtiği bildirildi.
Avrupa’daki en sıcak ekim bu yıl kaydedildi

AA’nın Avrupa Birliği (AB) kuruluşu Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nden aktardığına göre, bu yılki ekim, referans aralığı olan 1991-2020 dönemindeki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 2 derece daha sıcak geçti.

Rekor seviyeye çıkan hava sıcaklıkları, özellikle Batı Avrupa’da görüldü. Avusturya, İsviçre, Fransa, İtalya ve İspanya’nın büyük bölümünde hava sıcaklıkları rekor seviyede ölçüldü.

Ekim ortalamasının altında kalan bölgelerse sadece bazı Yunanistan adaları ve İzlanda oldu. Balkanlar ve Yunanistan’ın kimi bölgelerinde de hava sıcaklığı ortalama düzeyde kaldı. Avrupa’nın geri kalanında sıcaklık, ortalamanın üzerinde seyretti.

Küresel olarak da 2022’nin ekimi, 1991-2020 dönemi ortalamasından 0,41 derece daha sıcak geçti. Bu yılın ekimi, aynı ay için sıcaklık rekorunun kırıldığı 2019’dan sadece 0,04 derece daha serin oldu.

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