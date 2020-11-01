Avrupa’daki ikinci dalganın nedeni corona virüsün mutasyona uğraması mı?

Araştırmacılar, haziran ayında İspanya’daki bir çiftikte ortaya çıkan “20A.EU1”adlı alt türün, İngiltere Belçika, Almanya, İtalya, Letonya, Norveç ve Hollanda dahil 12 Avrupa ülkesinde görüldüğü ifade edildi. Ayrıca, virüsün Avrupa'dan, Hong Kong ve Yeni Zelanda gibi diğer kıtalardaki büyük şehirlere de aktarıldığı açıklandı.Dünya genelinde 45 milyonu aşkın kişiyi enfekte eden ve bir milyonu aşkın can kaybına yol açan yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle Avrupa kıtasında ikinci dalga yaşanıyor. Fransa, Almanya, İtalya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerde sayısı 100 bini bulan rekor sayıda günlük yeni vaka sayısı açıklanıyor. Avrupa ülkeleri, artan corona virüs tehdidine karşı sıkı karantina önlemleri uyguluyor.

AVRUPA'DA YENİ TİP CORONA VİRÜSÜN YÜZLERCE TÜRÜ BULUNUYOR

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, Avrupa’da ikinci dalganın görülmesinin arkasında, havaların soğumasıyla birlikte corona virüs mutasyona uğramasının olduğunu açıkladı. Tüm virüslerin, topluluklara yayılırken doğal olarak mutasyona uğradığını belirten uzmanlar, Avrupa çapında dolaşan Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin yüzlerce farklı çeşidi olduğunu söyledi.

Diğer taraftan, her virüs mutasyonunun kendi genetik imzası bulunuyor, bu da onların ortaya çıktıkları yere kadar izlenebilecekleri anlamına geliyor.

İSPANYA'DAKİ BİR ÇİFTLİKTE ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, Avrupa’da ikinci dalgaya neden olduğunu öne sürdükleri “20A.EU1” adlı virüsün kaynağının Kuzey İspanya'daki bir çiftliğe kadar uzandığını açıkladı. Buna göre Haziran ayında çiftlik işçileri arasında ortaya çıkan genetik mutasyon, tatilcilerin yaz boyunca ülkeler arasında dolaştığı ve karantinaların hafifletildiği yaz boyunca tüm kıtaya yayıldı. Yeni türün, İngiltere’deki yeni vakaların yüzde 90’ına, İspanya'daki yeni vakaların yüzde 80'ine, İrlanda'daki yeni vakaların 60'ına ve İsviçre ve Fransa'daki enfeksiyonların ise yüzde 40'ına neden olduğunu açıklandı.

AVRUPA'DAN HONG KONG VE YENİ ZELANDA'YA DA YAYILDI

Bununla birlikte, uzmanlar Temmuz ayından bu yana, “20A.EU1”in Belçika, Almanya, İtalya, Letonya, Norveç ve Hollanda dahil on iki Avrupa ülkesinde görüldüğü belirtti. Virüs Avrupa'dan, Hong Kong ve Yeni Zelanda gibi diğer kıtalardaki büyük şehirlere de aktarıldı.Bilim insanları, “20A.EU1”in, corona virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olabileceğini belirtti. Ancak, virüsün Avrupa’da daha ölümcül ya da bulaşıcı hale gelip gelmediğini anlamak için çalışmalara devam ettiklerini açıkladılar.

Araştırmacılar, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve yaz aylarında gevşeyen sosyal mesafe önlemleri nedeniyle varyantın bu kadar hızlı hareket yayılmış olabileceğini bildirdi.

İsviçre’de yer alan Basel Üniversitesi'nden konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Emma Hodcroft, "20AEU1'in yayılmasından itibaren, uygulanan virüs önleme önlemlerinin bu yaz ortaya çıkan mutasyon türlerinin yayılmasını durdurmak için yeterli olmadığı anlaşılıyor. Bununla birlikte, 20AEU1'in iletimi artıran veya klinik sonucu bir mutasyondan olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığına dikkat etmek önemlidir. Ancak yeni tür, virüsün daha önce ortaya çıkan herhangi bir versiyonuna benzemiyor. Avrupa’daki genomik sekanslardan çok daha farklı” ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜS NEDEN MUTASYONA UĞRUYOR?

Bilim insanları virüsün tek amacının olabildiğince çoğalmak olduğunu ve bu yüzden daha bulaşıcı hale gelmek için zamanla evrimleştiğini açıkladı. Virüs böylece daha uzun süre hayatta kalabiliyor ve daha fazla insana yayılabiliyor.

Bununla birlikte, corona virüs insanlar arasında her yayıldığında DNA'sında küçük değişiklikler meydana geliyor. Araştırmacılar, ortaya çıkan değişikliklerin büyük bir kısmının virüsün etkisi üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açmadığını söyledi. Virüsün etkisinin büüyk ölçüde değişmesi için on yıllarca gereken bir mutasyon sürecinin yaşanması gerektiği aktarıldı.