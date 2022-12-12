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Avrupa’daki ‘Katar’dan rüşvet’ skandalında yeni gelişme: Eva Kaili’nin mal varlığı donduruldu

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Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük yolsuzluk skandalı olarak nitelenen rüşvet soruşturması sürerken, Atina da gözaltındaki eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'ye karşı adım attı.
Avrupa’daki ‘Katar’dan rüşvet’ skandalında yeni gelişme: Eva Kaili’nin mal varlığı donduruldu

Avrupa, çok sayıda önde gelen siyasi ismin adının karıştığı yolsuzluk operasyonuyla çalkalanıyor…

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük yolsuzluk skandalı olarak nitelenen rüşvet soruşturması kapsamında görevden alınan eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan vekil Eva Kaili dahil 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildiği bildirilmişti.

Son olarak Yunanistan, Katar'dan rüşvet aldığı suçlamasıyla Brüksel'de gözaltına alınan Eva Kaili’nin tüm mal varlığını dondurdu. Kaili'ye yönelik kararın, “banka hesapları, kasalar, şirketler ve diğer tüm finansal varlıkları” kapsadığını belirtildi. Ayrıca Kaili’nin aile üyelerinin mal varlığına da el konduğu açıklandı.

Belçika Federal Savcılığı, Kaili ve diğer gözaltına alınanların sorgusunun bugün de devam ettiğini duyurdu. Savcılar, soruşturmaya konu olan Körfez ülkesinin Brüksel’de para ve hediyeler karşılığında nüfuz edinmeye çalıştığından aylardır kuşkulandıklarını açıkladı.

Operasyonlarda 16 konutta arama yapılırken Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve İtalya’nın üst düzey siyasetçilerinden Antonio Panzeri gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Aramalarda 600 bin euro nakit para ele geçirildi.

Evinde çantalar dolusu nakit para bulunduğu belirtilen eski televizyon spikeri 44 yaşındaki Kaili, skandal sonrası Yunan PASOK partisinden ve Orta Doğu ile ilişkilerden sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı görevinden ihraç edilmişti.

‘AVRUPA’NIN GÜVENİLİRLİĞİ TEHLİKEDE’

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kaili’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili açıklamasında, “Haberler kesinlikle çok çok endişe verici. Bazı olaylar ve gerçeklerle karşı karşıyayız. AP’nin eski başkanlarından biri olarak beni kesinlikle çok kaygılandırıyor. AB Dış İlişkiler Servisinden ya da delegasyonlardan kimseye atıfta bulunulmadı, biz etkilenmedik” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da olayla ilgili “Bu inanılmaz olayın kesin bir şekilde aydınlatması gerekiyor. Söz konusu olan Avrupa’nın güvenilirliği” diye konuştu.

KATAR’DAN AÇIKLAMA

Bu arada Katar da, Avrupa Parlamentosu’nun bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Katar Avrupa Birliği Misyonu, Twitter hesabından yazılı açıklama yaparak uluslararası hukuka saygı çerçevesinde diplomatik çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

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