Avrupa'daki Ruslara yönelik ayrımcılık ve düşmanlık arttı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Avrupa ülkeleri yaptırımlarla Rusya’ya yönelik yalnızlaştırma politikası izlerken, bu ülkelerde Rusya’ya karşı gelişen tepkilerden Rus kökenli vatandaşlar etkileniyor.

Avrupa'da Rus kültürüne, sporcusuna, sanatçısına, genel olarak savaşla ilgisi olmayan insanlara karşı tepkiler görülüyor.

Ruslar, kültür, eğitim ve spor alanlarında ayrımcılık ve düşmanlıkla karşılaşıyor. Rus çocukların eğitim gördüğü okullara saldırılıyor.

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Almanya: 3 haftada 500 olay

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından bu yana Almanya’da Ruslara yönelik düşmanlık ve ayrımcılığın arttığı belirtildi.

Alman basınına yer alan haberlere göre, Federal Kriminal Dairesi (BKA) bu doğrultuda 3 haftada Ruslara yönelik suç teşkil eden yaklaşık 500 olay kaydetti.

Bunların mala zarar verme, adam yaralama, sokakta ve internet üzerinden hakaret, tehdit gibi suçlar olduğu aktarıldı.

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Bu saldırılardan biri Berlin’deki Rus okuluna yapıldı. Marzahn ilçesindeki Lomonossow Okulu'na ait spor salonunu kundaklama girişiminde bulunuldu.

Münih Büyükşehir Belediyesi Filarmoni Orkestrası 7 yıldan beri görev yapan ünlü şef Valeri Gergiyev'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı nedeniyle görevden alırken, Bavyera Devlet Operası Rusya Devlet Başkanı Putin’in politikasına ve Ukrayna’daki savaşa mesafe koymadığı gerekçesiyle opera sanatçısı Anna Netrebko’nun programlarını iptal etti.

Sokakta Rusça konuştukları için tepki gördüler

Münih kentinde özel bir hastane ve ülkedeki bazı restoranlar Rusları kabul etmeyeceklerini açıkladı ancak yoğun tepkiler üzerine geri adım attı.

Süpermarketler zincirleri ise Rusya'da üretilen ürünleri satmama kararı aldı.

Bazı Ruslar, sokakta Rusça koştukları gerekçesiyle tepkiyle karşılaştı.

Putin’e yakınlığı ile bilinen eski Başbakan Gerhard Schröder’in de Rus devlet şirketlerindeki görevlerinden ayrılmadığı için Almanya Futbol Federasyonu (DFB) onursal üyeliği iptal edildi.

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Alman güvenlik birimlerinin, savaş karşıtı gösterilerde Rus veya Ukraynalı şirketlere ait mağazalara, restoranlara ve özellikle insanlara yönelik düşmanlıklar ve saldırılara karşı hazırlıklı olmak için teyakkuzda olduğu belirtildi.

Rusya'nın "Batı Rus düşmanlığı yapıyor" iddiası

Alman hükümet yetkilileri ise Almanya’da yaşayan Ruslara veya Rus kökenlilere yönelik ayrımcılık ve düşmanlık yapılmaması konusunda uyardı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kökeninden dolayı Ruslara yönelik düşmanca davranılmasına veya bu kişilerin ayrımcılığa uğramalarına karşı olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya karşı korkunç savaş, Putin'in savaşıdır. Almanya'da yaşayan Rus kökenli insanların savaşı değil." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın "Batı'nın Rus düşmanlığı” yaptığı iddialarına işaret ederek, olası yanlış ve abartılı haberlere karşı uyarıda bulundu.

Yunanistan: Oturum izni askıya alındı

Yunanistan, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturma izni verilmesini askıya aldı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı, Rusya Federasyonu'ndan gelenlerin yatırım amaçlı oturum izni başvurularının inceleme sürecinin askıya alındığını ve yeni başvuruların kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı da Rus kültür kuruluşları ile etkinlik düzenlenmesinin, buna yönelik iş birliği ve program yapılmasının askıya alındığını açıkladı.

İspanya: Rus aileler çocuklarını okula göndermeme kararı aldı

İspanya'da yaşayan bazı Rus vatandaşlar, günlük yaşamlarında zorluklar yaşamaya başladı.

Ülkenin güneyindeki Alicante kentinde bazı Rus öğrencilerin okullarında dışlandığı ya da hakarete uğradığı yönünde haberler gelmeye başladı.

Yaklaşık 25 bin Rus'un yaşadığı Alicante'deki Rus Evi adlı derneğin yöneticileri, bazı Rus ailelerin çocuklarını bir süreliğine okula göndermeme kararı aldığını açıkladı.

Bazı sivil toplum örgütlerini de yanına alan Rus Evi, "Barış için. Rusfobiye hayır" sloganıyla gösteri organize edeceğini duyurdu.

Belçika: Rus öğrencilerin burs başvurularına engel

Belçika'nın Flaman bölgesi hükümeti, Rus öğrencilerin üniversite eğitimi için yaptıkları burs başvurularını kabul etmeme kararı aldı.

Flaman Bölgesi Eğitim Bakanı Ben Weyts, "Mastermind" adlı burs programından Rusya'nın çıkarıldığını belirterek, Ukrayna Eğitim Bakanı Serhiy Shkarlet'in talebi üzerine böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Flaman hükümetinin kararı nedeniyle bundan böyle eğitim veya araştırma bursu kapsamında mali destek talep edecek Rus vatandaşlarına bu imkan sağlanmayacak.

Ancak daha önce burs alan Rus öğrencilerin veya araştırmacıların bursları kesilmeyecek.

Spor alanında da birçok federasyon Rus sporcuların yarışmalara katılmasını askıya alırken, Birleşik Krallık Motor Sporları Federasyonu, Rusya-Belarus lisanslı hiçbir takımın Birleşik Krallık'taki motor sporları yarışmalarına katılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.